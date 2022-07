Rafael Williams “En ningún momento dije que me postulaba a intendente, no dije ni que sí ni que no”

El actual diputado provincial se refirió a la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones para ocupar el cargo que dejó en 2015.



Rafael Williams, actual diputado provincial, fue intendente de Esquel durante 4 perpiodos consecutivos desde 1999 hasta 2015 y como tal es referencia obligada de quienes quieren participar en la política local, dentro del Partido Justicialista.

Ante la proximidad de un nuevo acto eleccionario el año que viene, ya comienzan a barajarse nombres para competir por la intendencia. Uno de los nombres que suena es precisamante el de Rafael Williams quien se se refirió a la posibilidad de presentarse para ocupar el cargo que dejó en 2015.

«En ningún momento dije que me postulaba a intendente, no dije ni que sí ni que no, hay que hablar con muchos compañeros, hay que elaborar un proyecto, una propuesta para llevar a la ciudadanía y tiene que ver con las políticas publicas», expresó.

También adelantó que mantendrá conversaciones con algunos referentes de su partido que le pidieron reuniones y charlas. «Tomaremos decisiones en ese sentido, viendo qué hacer con la propuesta de Esquel, siempre mirando el contexto y la realidad».

«En este contexto cuesta hablar de política, pero la política es el camino de la democracia, la política es lo único que nos va a mejorar si seguimos practicándola», agregó el diputado provincial.