Detalles de cómo habrían matado a José Crettón

Habló Lucas, el tío de José Crettón y brindó detalles impactantes de la investigación.

A 76 días de la desaparición de José Crettón, su tío Lucas, habló con el medio Red43 para detallar, cuestiones que hacen a la investigación del caso, a los detenidos y a los hechos en sí.

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que solo resta encontrar el cuerpo de José Crettón para constatar su muerte. En la audiencia de control de la detención del primer imputado, la funcionaria Ruth Monge precisó detalles ante el juez Ricardo Rolón sobre los nuevos elementos que permiten conocer cómo se habría cometido el crimen. En este marco, la funcionaria pidió la continuidad de la prisión preventiva hasta que se desarrolle la audiencia preliminar. El defensor particular Hugo Cancino se opuso a la continuidad de la medida y al plazo requerido.

Lucas recuerda que el pasado 11 de agosto, en horas de la noche, familiares comenzaron a recibir noticia sobre la desaparición de José: «no nos llamó mucho la atención, porque incluso la mujer con la que estaba (Marcela González) había dicho que le había dejado un mensaje diciendo que se iba con otra chica a la localidad de la localidad de El Maitén. Al otro día, cerca del mediodía, estábamos junto al papá de José trabajando y recibimos la noticia de que había desaparecido. Llamamos a Franco, el hermano, para ver si sabía algo, y nos dijo que José se había ido a Comodoro. Posteriormente, nos enteramos que José había desaparecido junto a la ex pareja de Marcela González (Daniel Napal) y que este último había aparecido horas después mojado y embarrado. Esto nos preocupó; primero porque había desaparecido junto a Napal y después porque apareció Napal solo, embarrado y mojado».

«Napal asegura que apareció en ese estado porque había salido a caponear. Pero no puede justificar aun dónde estuvo y qué estuvo haciendo»

En este contexto, el tío de la víctima detalla que desde la Brigada de Investigaciones de la Comarca, lo llamaron en varias ocasiones para saber el correo electrónico de José: «lo buscamos; era para poder ver su cuenta de Facebook. Descubrimos que José, hizo la cuenta con el celular de su papá; entonces le digo eso a Sergio; le digo que con su celular se puede abrir. Lo abrimos y encontramos un mensaje del yerno de Marcela González, amenazándolo y que decía que lo iba a reventar».

«No encontramos más conversaciones que no sean con Marcela González. Fuimos a la Policía, le entregamos la información del Facebook y pudieron rastrear el celular. El resultado arrojó que los teléfonos de José y Daniel se encontraban esa noche en el mismo lugar. Esto fue una prueba más para imputarle el delito. En El Maitén hay tres antenas; Napal vive en una punta del pueblo, donde usa una. Y José en la otra punta y usaba la otra. Nunca pudieron los dos usar la misma antena»

«Hay muchas preguntas que nos hacemos como familia. En la investigación salta que Napal habría ido con la camioneta de González (su ex pareja) a cavar un pozo de unos tres metros camino a Cushamen. El día que desaparece José, el testigo principal lo ve en la camioneta; nadie supo explicar qué hacía con esa camioneta y cómo llegó a sus manos. Ese testimonio está en el expediente»

Seguidamente, Lucas explica que Marcela González, dice que su hija de 18 años, le pidió ese día la camioneta para hacer las compras y se la entregó. Pero a su vez, que los testigos nos afirman que ella manejaba la camioneta; razón por la cual después, Daniel Napal (su padre) intenta matarla. Por eso la joven se fuga a Bariloche. «Sospechamos que la misma hija fue a llevar al padre a buscar a José y luego le entregó la camioneta».

«La hipótesis de la fiscal, dice que José fue subido a la camioneta con vida. Painepil (el otro detenido) se disfrazó de Policía y lo sacó; suponemos que le hizo algún relato para sacarlo y lo subió a la camioneta»

«El principal testigo fue una persona que se le acercó a Daniel Napal y este le dio el trabajo de sacar a una persona y subirlo al vehículo. Daniel se iba a hacer cargo de desaparecerlo y quemar todo. Esta persona se negó; entonces contrató a Painepil»

Painepil, tiene antecedentes por desacato a la autoridad y atropello; le pegó un tiro a un Policía y también le cortó el dedo a otro. Napal, también tiene un amplio legajo, según detalla Lucas, ya que es sospechoso en el caso de Aurelio Calfiqueo. También estuvo preso, cumpliendo libertad condicional por violar a una menor de edad y dejarla embarazada: «le dieron siete años. Cumplió la condena en Cushamen, donde tenía salidas transitorias y hacía lo que quería. Se decía que cuando se iban los policías, quedaba encargado de la Comisaría. Hizo lo que quiso»

«Se han dicho muchas cosas sobre el cuerpo de José; que lo quemaron, que lo enterraron y hasta que lo cortaron en pedacitos y se lo dieron a los chanchos. Dudo que lo hayan quemado; es difícil lograr eso. No creo que con un bidón de 20 litros de nafta lo hayan quemado. Ese bidón está como prueba. Nosotros somos de campo y sabemos que para cortar dos metros de leña (se dice que usó el bidón como combustible para cortar leña) no vas a usar los 20 litros; usas como mucho uno o dos como mucho. También se dice que ese bidón fue utilizado para deshacerse de la ropa de policía y teléfonos en el basurero, que es abierto al público y no hay guardias»

«Del cuerpo no hay nada concreto. Yo pienso que ese pozo existe. Hay una persona que dice que hizo un pozo de tres metros ‘con los muchachos’, por eso sabemos que hay más personas implicadas»

Lucas detalla que suele hacer trabajos de perforación de terreno buscando agua: «hacemos pozos en diferentes lugares y sabemos que para hacer un pozo de tres metros puede llevar una semana. Y tiene que haber sido en un lugar de mallín o tierra negra. La fiscal, dijo que en una campera secuestrada a Painepil, los bolsillos estaban llenos de tierra negra».

«Ni Painepil ni Napal se han quebrado. Si hay uno que pensamos que se puede quebrar es Painepil. Napal no porque para el es natural. De hecho se lo investiga por otro lado como asesino serial. Para él, matar a una persona es como matar a un animal. No tiene sentimientos. Su hija se escapó, sino la mata. Ya la había amenazado de muerte. Hablamos de un asesino serial; en libertad es peligroso para la sociedad; hay audios de WhatsApp en donde el solicita armas para poder matar a policías y darse a la fuga»

Por último, el tío de José asegura que ya hay pruebas suficientes para armar el juicio: «nosotros pedimos una línea paralela. Son dos fiscales abocados al caso; Monge y Díaz Mayer; uno pedimos que se encargue de la investigación y, el otro, de buscar el cuerpo. El Ministerio de Seguridad de la Nación puso a disposición las fuerzas federales; Gendarmería también se ofreció. Falta que la fiscal lo solicite.