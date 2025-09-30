Renacer en la Patagonia: Un lodge construido con la huella del fuego

En Cholila, un proyecto turístico innovador transformó la madera de bosques arrasados por el incendio de 2015 en cabañas.



En la Patagonia chubutense, un paraje que sufrió uno de los incendios más devastadores de la historia argentina hace diez años volvió a la vida gracias a un proyecto turístico innovador. Monte del Tigre, un lodge de aventura ubicado al fondo del lago Cholila, fue creado por Santiago Peñaloza y Santiago Rozadas, quienes encontraron en la madera de los árboles quemados el corazón de sus cabañas y espacios comunes.

Los ventanales del lodge permiten disfrutar de vistas únicas de los cerros Tres Picos, Plataforma y Dos Picos, mientras que el diseño prioriza la integración con la naturaleza y la recuperación ambiental. Las cinco cabinas, distribuidas cerca del río Tigre, fueron construidas reutilizando madera de coihues antiguos que sobrevivieron al fuego, demostrando que lo que parecía perdido podía transformarse en un recurso valioso.

El proyecto nació de la exploración y la pesca: los amigos cordobeses recorrieron ríos y lagos en busca de lugares solitarios y vírgenes. Tras descubrir la zona del río Tigre en 2020, comenzaron a planificar un lodge que combinara turismo de aventura con bienestar y conexión con la naturaleza, incluso en plena pandemia, cuando adquirieron 16 hectáreas del predio arrasado por el incendio de 2015.

Monte del Tigre no solo ofrece cabañas para turistas, sino también espacios para actividades al aire libre, fogones, yoga y música en el Coihual Arena. La filosofía del lodge busca transmitir un mensaje de sostenibilidad y respeto por el entorno, mostrando que la naturaleza puede renacer incluso tras la devastación.

Luego de cuatro años de construcción intensa y dedicación, el lodge de aventura inicia su segunda temporada. Los fundadores destacan el valor del silencio, la calma y la conexión con el entorno, invitando a los visitantes a reflexionar sobre la importancia de cuidar y restaurar los bosques nativos.

