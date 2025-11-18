Reunión Clave para Impulsar el Turismo en Cholila

Prestadores locales y autoridades provinciales trazaron una agenda común para fortalecer el destino.

El viernes 14 de noviembre se llevó adelante una reunión de gran importancia entre prestadores turísticos de Cholila, representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas, y la Dirección Municipal de Turismo. Durante el encuentro fueron presentados el nuevo Delegado Regional, Alec Byrne, y el nuevo Director Operativo, Gabriel Cortinovic, quienes expusieron la línea de trabajo provincial y, al mismo tiempo, escucharon las inquietudes y propuestas de los actores locales.

La reunión permitió abordar diversos temas centrales para el desarrollo turístico de la localidad, entre ellos el estado de los caminos y la transitabilidad, la situación de los servicios públicos vinculados a la actividad, la necesidad de definir con mayor precisión el perfil del turista que arriba a Cholila, y los procesos de habilitación y regularización que atraviesan los prestadores. Además, se destacaron las oportunidades de trabajo conjunto para fortalecer la promoción del destino en los ámbitos comarcales, provinciales y nacionales.

De esta manera, el municipio y el sector turístico continúan articulando acciones para impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y participativo, con el objetivo de consolidar a Cholila y sus valles como un destino cada vez más atractivo y competitivo.