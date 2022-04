Ricardo Montaner vuelve a sus raíces con “El día que me quieras”

Anticipo de su próximo álbum “tango” el proyecto más emblemático y personal de su carrera.

Viajero incansable, Ricardo Montaner recorrió el mundo una y mil veces, pero con el compás de su brújula personal marcando al revés el rumbo del camino. Los vientos y los años lo arrearon lejos, pero siempre un pedacito de su corazón se mantuvo mirando al sur, a ese sur que lo vio nacer en Valentín Alsina, barrio de Tango por excelencia, en el que pasó los primeros años de su vida.

A pesar de haberse vuelto grande en el caribe y desde allí haber conquistado los cuatro puntos cardinales, el sur siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores.

Era natural, casi inevitable, grabar un disco de Tango.

Y había que empezar por Gardel y por “El Día Que Me Quieras”. Single de su próximo álbum “Tango”, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El videoclip de la canción, que se estrenará hoy a las 7pm en su canal de YouTube, fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tucci en en el icónico “Café De Los Angelitos”, lugar que desde fines del 1800 forma parte de la historia del tango.

Sobre la canción, Montaner comentó: “El Día Que Me Quieras” es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

Montaner expresó acerca de su próximo álbum “Tango”: “Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací”.

LIVE DE MONTANER EN YOUTUBE HOY 18 horas