Roger Waters: “Gaza es un barril lleno de peces al que los israelíes disparan”

Roger Waters ,músico británico y uno de los de los cofundadores de la banda Pink Floyd, instó este viernes a la comunidad internacional a cortar toda ayuda militar a Israel ante sus «feroces y sangrientos ataques contra Gaza».

«Cuando hablamos de Gaza, hablamos de un barril lleno de peces y los israelíes están disparando contra él con sus armas altamente eficaces. «No es un conflicto equitativo, están asesinando a los reclusos de una prisión abierta, eso es lo que están haciendo», manifestó indignado el artista nacido en el Reino Unido.

Además agregó que «algunos de los presos de esta prisión abierta están tratando de contraatacar de la manera que pueden y en ocasiones han recurrido a lanzar cohetes de fabricación casera a través de los muros de la cárcel que los contiene».

Roger Waters también le dedicó una palabras a Joe Biden, presidente de Estados Unidos: «¿Cómo te sentirías, Joe? Suponiendo que vives en un suburbio de Washington D. C., imagínate que viene alguien, alguien de un país extranjero, golpea tu puerta y dice ‘Hey, Joe, tú te vas. […] No, no hay ningún error, sal, estamos tomando tu casa'».

«A Joe Biden no le interesan los derechos humanos. Seguirá dándoles sus 3.800 millones de dólares al año en concepto de ayuda militar», concluyó Roger Waters.

El intercambio de fuego entre Gaza e Israel continuó esta mañana casi ininterrumpidamente, con más disparos de cohetes de las milicias desde la franja y ataques de represalia del Ejército israelí, tras rechazar las autoridades israelíes una propuesta de tregua de Egipto para acabar con la escalada bélica.

Esta madrugada, las fuerzas armadas llevaron a cabo unas cincuenta rondas de bombardeos desde tierra y aire en solo 40 minutos, la mayor ofensiva desde el lunes, que elevó a 120 la cifra de muertos, entre ellos 31 menores y 19 mujeres, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

En Israel, siete personas -seis civiles y una soldado- han muerto, entre ellas una adolescente y un niño de 6 años, y anoche una anciana falleció por una caída cuando corría a refugiarse por el disparo de cohetes desde el enclave que comenzaron el pasado lunes las milicias islamistas de Hamás y la Yihad Islámica.