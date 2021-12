Romina Lescano se despidió de Damas Gratis y apuntó contra su hermano Pablo

La cantante fue parte del grupo de cumbia durante 21 años.

Romina Lescano se fue de Damas Gratis y apuntó contra su hermano Pablo Lescano como el responsable de su salida.

Romina anunció su salida en las redes sociales. En el posteo, dijo que fue maltratada por su hermano, fundador de la banda.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo… ¡los voy a extrañar!”, expresó Romina.

“Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana”, “No te soporto más”, “No vengas más”. “Sos un dolor de hue… Y encima no sabés cantar”, “Devolveme los dos millones que perdiste”, fueron las frases que escuchó y decidió replicar para que sus seguidores descubrieran el destrato de su hermano. «Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor», escribió Romina.