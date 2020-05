Salió el decreto del “barril criollo” de petróleo a 45 dólares

Será el valor al que deberán pagar el crudo los refinadores locales. Era reclamado por gobernadores como los de Neuquén y Santa Cruz, pero no sería beneficioso para los intereses de Chubut.

El Gobierno nacional oficializó este martes la puesta en marcha del «barril criollo». Fue através de un decreto publicado en el Boletín Oficial mediante el cual se defineunprecio especial para la producción de petróleo nacional,diferente a la del resto del mundo.Hasta el 31 de diciembre, las refinadoras deberán comprarle a las productoras a 45 dólares el barril, diez dólares por encima del precio internacional del Brent, que es la referencia mundial que se utiliza en Argentina, que ayer el lunes cotizó unos centavos por debajo de los 35 dólares.

Según estiman los analistas del sector, el «barril criollo» no modificará los precios de los combustibles en los surtidores, al menos hasta el 1° de octubre. Por lo menos, eso creen que en el Gobierno.En algunas empresas sostienen que los importes actuales no alcanzan para convalidar ese «barril criollo» y que habrá que efectuar ajustes.

Las empresas refinadoras, como Raizen (explota la marca Shell) y Trafigura (con la marca Puma) aparecen como las destinadas a tener que pagar -como mínimo-un 20% más por el petróleo que si lo compraran afuera.

El decreto toma en consideración “la situación actual decontracción de la demanda local e internacional,tanto del petróleo crudo como de sus derivados, producto de los efectos de la pandemia de COVID-19”, dice el texto.

Hay dos petroleras integradas, es decir que producen y refinan crudo: YPF y Pan American Energy (PAE), esta última la mayor productora de Chubut.En la compañía de mayoría estatal, el presidenteGuillermo Nielsen se opuso a esta medida. Pero el nuevo CEO, Sergio Affronti, la defendió en la reunión en la que se comunicó esta decisión.

El barril criolloera pedido por los gobernadoresde las provincias petroleras, como una forma de garantizarse cierto nivel deregalías.El neuquino Omar Gutiérrez encabezó los pedidos. También la mandataria de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El de Chubut, Mariano Arcioni, no se expresó con énfasis a favor de la medida sencillamente porque no es tan buena noticia para los intereses de la provincia: es verdad que el «barril criollo» obliga a las operadoras a liquidar regalías a 45 dólares, pero la mayor parte del petróleo se exporta a 35 dólares, por lo cual se estima que esa diferencia va a gener un impacto negativo en el nivel de producción.

Se espera que este martes la Provincia salga a expresarse sobre la decisión del Gobierno nacional.

Entre los empresarios, el mayor defensor fueMiguel Galuccio, el dueño de la petrolera Vista y expresidente de YPF. No es para menos, venderá su petróleo a las refinadoras unos diez dólares por encima de los que cuesta hoy en el mercado nacional.

“Loma” Ávila: “El barril criollo sirve para el futuro pero hoy no es la solución para superar la crisis”

El líder del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge “Loma” Ávila, salió este martes a evaluar el impacto del decreto nacional que fija un precio de referencia para el crudo local. “Es una buena puesta en marcha para el futuro pero no para la actividad hoy porque está prácticamente paralizada y con gran autoabastecimiento de la propia inactividad. El baril criollo va a servir para el futuro pero hoy es una solución”, señaló en declaraciones de Cadena Tiempo.

Ávila dijo que “lo mejor que tiene el decreto es que obliga a las empresas a pagar la doble indemnización si quieren prescindir de trabajadores y también da previsibilidad hacia el futuro. El problema hoy es que nadie está comprando petróleo, no hay consumo masivo de combustible y eso produce el autoabastecimiento de las operadoras. Sobra petróleo en todas las refinerías y destilerías”, señaló Ávila.

En relación a las regalías que presuntamente garantizaría el precio sostén a las provincias productoras, el líder de los petroleros es cauto: “Hoy ninguna provincia se va a ver favorecida si no podemos vender el petróleo, si no encontramos rápido que alguien lo compre”.

En cuanto a los planes de inversión de las empresas, dijo que “están retrasados casi un año pero en este tiempo no se dejó de producir y todas las petroleras tienen autoabastecimiento. Hasta que no haya consumo y esa producción se venda, no va mejorar nada. Todavía no podemos hacer trabajar a los 7.500 trabajadores que están en sus casas, y van a estar dos meses más. Pero yo confío que entre todos vamos a salir adelante.”