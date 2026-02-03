Sastre: “Defender el recurso pesquero es asegurar el plato de comida de miles de chubutenses”

El intendente de Puerto Madryn destacó que la protección de la Milla 201 no es solo una cuestión ambiental, sino un acto de defensa económica.

Tras participar del encuentro encabezado por el Gobernador Ignacio Torres, el intendente Gustavo Sastre fue contundente respecto a la necesidad de blindar la industria local frente a las amenazas externas. “Madryn es el motor pesquero de la región, y no vamos a permitir que se ponga en riesgo el empleo de nuestra gente”, afirmó.

Cabe recordar que el gobernador Torres encabezó una reunión con representantes del comercio, la industria y el sector pesquero, en la que se abordaron cuestiones vinculadas a las retenciones a la actividad, la protección del recurso en la Milla 201 frente a la pesca ilegal, y otros aspectos contemplados en la agenda de desarrollo, producción e inversiones que impulsa la gestión provincial.

Al respecto, Sastre destacó que la protección de la Milla 201 no es solo una cuestión ambiental, sino un acto de defensa económica: “Cada barco extranjero que depreda nuestros recursos sin control es una competencia desleal que le quita materia prima a nuestras plantas de procesamiento. Si no cuidamos el recurso hoy, mañana no habrá industria que sostener” aseguró el Intendente.

Desde allí ratificó que “acompañamos la firmeza del Gobernador porque entendemos que la paz social de nuestra ciudad depende de una pesca fuerte, rentable y, sobre todo, respetada”, sostuvo el jefe comunal.