Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro adelantó las claves de la edición

La casa más famosa del país vuelve a la televisión este 23 de febrero con un nuevo formato que promete ser inolvidable.

En un evento exclusivo de Telefe, Santiago del Moro habló en profundidad sobre lo que será Gran Hermano: Generación Dorada, una edición especial que celebrará los 25 años del formato y que marcará un nuevo capítulo en la historia del reality.

“Gran Hermano nunca pasó desapercibido, siempre fue un éxito”, afirmó el conductor, en el evento en donde la Agencia Noticias Argentinas asistió, quien destacó el vínculo personal que mantiene con el programa desde sus inicios en la televisión.

Del Moro explicó que esta nueva versión no será un Gran Hermano de famosos ni VIP, como se había especulado, sino una edición abierta a todos, pensada para jugadores apasionados por el formato.

“No se salió a buscar famosos. La gente que entra acá tiene que jugar, dejar su vida y convivir con otras personas”, remarcó. En ese sentido, detalló que el casting tuvo tres vías de acceso: una convocatoria abierta por internet, invitaciones directas de la producción y pruebas presenciales abiertas al público.

Del proceso surgieron 42 preseleccionados, aunque no todos ingresarán a la casa: “Estamos muy contentos con la preselección. Creemos que los currículums, las carreras y los fandoms quedan afuera”.

Entre las novedades del juego, Del Moro adelantó la incorporación de la placa planta, una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a quienes considere que no juegan.

Además, regresará el sistema de nominación 3, 2 y 1, con tres votos para un jugador, dos para otro y uno para un tercero: “Queremos que el que entra se dé cuenta dónde está y que juegue”.

La casa también tendrá importantes modificaciones: nuevos sectores, dos piletas, una puerta roja renovada, una plazita y cambios en los cuartos, además de elementos inéditos que formarán parte del juego.__IP__

Además, Del Moro anunció su debut en el streaming con “La Cumbre”, un programa en el que entrevistará mano a mano al participante eliminado tras cada gala.

En cuanto a la pantalla, Gran Hermano: Generación Dorada comenzará el 23 de febrero y, durante los primeros días, comenzará después de MasterChef Celebrity a las 22.15 horas.