Sastre visitó a productores de cerezas en Gaiman

El Vicegobernador a cargo del ejecutivo provincial, estuvo esta mañana en el Valle visitando a los productores de cerezas.

De la recorrida junto a Sastre tomaron parte los productores Julio Kresteff y Gabriel Ruiz, además del Diputado Provincial Mariano Garcia Aranibar y otros referentes del sector productivo.

La nueva maquinaria adquirida será utilizada para la temporada que va desde noviembre hasta enero. Entre otras cosas permitirá triplicar la producción por hora y llevarla de 2,5 a 7 toneladas. “La cereza es un producto cada vez más buscado desde los mercados internacionales. Sin ir más lejos hubo representantes del sector en el viaje que hicimos a San Pablo en medio de una ronda de negocios para la Provincia, y fueron unos de los primeros en intercambiar datos con los empresarios de aquel país, y entablar lazos comerciales positivos” admitió Sastre.

El Vicegobernador recorrió las instalaciones de la Cooperativa, conformada por 12 productores. La misma venía produciendo casi un millón doscientos mil kilos en temporada, y con las máquinas adquiridas, llegarán casi a los 2 millones.

“El producto es muy buscado en los mercados internacionales. De hecho el 80% de lo que se produce aquí, va directamente a Estados Unidos, China y parte de Europa. El otro 20% se destina a un mercado interno. Viaja a Buenos Aires, y desde allí se distribuye a todas las provincias del país”, señaló Sastre, agregando que “esto sufrirá modificaciones con la inserción de la cereza en el mercado brasilero, y es muy positivo para la provincia y para la región del Valle en esto de impulsar las economías regionales de Chubut”.

Hay que señalar que La Cooperativa comenzó hace ya quince años, con la producción de 50 mil kilos anuales. Y hoy, además de superar el millón de kilos en temporada, es la encargada de producir el 90% del volumen en todo el Valle de la Provincia.

CRECIMIENTO

Dentro de las instalaciones de la cooperativa se tuvieron que hacer varias modificaciones notorias, ya que la maquinaria que hoy se está terminando de instalar, no solo llegó en gran cantidad, sino que además es de gran porte.

Sastre había visitado el lugar en abril de este año, y allí se anunciaba la compra de esta nueva tecnología para instalar previo al inicio de la temporada, que será en el mes de noviembre y hasta enero.

“Cuando vinimos y hablamos con ellos de lo que estaban produciendo, y de las inversiones realizadas para el futuro, supimos que se trataba de un proyecto que no solo le brinda muchísimas satisfacciones a la economía regional, sino que además está enfocado con responsabilidad, buscando seguir aumentando tanto la infraestructura de la cooperativa, como así también la mano de obra. Por eso siempre supimos que debían estar entre los productores que viajaban a San Pablo. De hecho han tenido mucho éxito en esa gira, es algo que nos deja muy conformes, y habla del crecimiento que supieron ir teniendo con el correr de los años” dijo Sastre.

La demanda de la cereza en mercados internacionales no es una novedad, pero estos lazos comerciales obtenidos con rapidez en Brasil, representan buenas noticias para el mercado exportador de la Provincia. Los niveles de producción seguirán subiendo en forma significativa. “Pensemos que con estas máquinas, pasan de producir 2,5 a 7 toneladas por hora. Es casi el triple”, dijo Sastre.

El producto que sale desde la Cooperativa tiene dos empaques diferentes.

Uno de ellos es el de 5 kilos con la denominación “Patagonia Austral”, y el otro de 2,5 kilos: “Sweet & Patagonian”.