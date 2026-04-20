Sastre y Flybondi: “Es una suspensión, no una cancelación de la ruta”

El intendente de Puerto Madryn reconoció que la decisión de la compañía aérea “preocupa”.

La pasada semana la compañía Flybondi anunció la suspensión de los vuelos a Puerto Madryn desde el 29 de abril y hasta el mes de septiembre. La decisión se enmarca en una política empresarial en un contexto complejo y donde el volumen de pasajeros a mermado y donde los costos operativos crecieron.

El intendente Gustavo Sastre reconoció que la decisión de la compañía aérea “preocupa”, además de confirmar que mantuvo una reunión con el CEO de Flybondi “donde me expuso los todos los pormenores de la decisión, que no es solamente una ruta a Puerto Madryn, sino que son varias rutas que temporalmente van a cancelar en el en el país”.

El jefe comunal puntualizó que la decisión de suspender la ruta se fundamenta en “la falta de usuarios para las aerolíneas y que los montos cada vez son más difíciles para sostener los costos fijos”.

Ante este contexto de menor cantidad de pasajeros y aumentos de los costos se tomó la decisión de levantar temporalmente los vuelos, aunque Sastre aseguró que “es una decisión que ha tomado la aerolínea con el compromiso de volver a retomarlos” agregando que “es solamente una suspensión, no una cancelación definitiva de la de la ruta”.

Más allá de esto, el jefe comunal planteó que “hay meses donde ya los costos no les dan a las aerolíneas y no pueden sostenerlas bajo ningún punto de vista” aunque reconoció que “seguiremos en contacto para volver a reactivarla en el plazo que sea estipulado, que va a ser para el mes de septiembre”.