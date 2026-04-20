El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni

Nicolás Márquez señaló que “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”.

El biografo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, volvió a apuntar contra Manuel Adorni, en el marco de las acusaciones que tiene el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”, señaló.

En declaraciones televisivas, remarcó que si bien él “no es funcionario” y “no tiene ninguna autoridad”, considera que su permanencia en el Gobierno Nacional “le está restando apoyo” a La Libertad Avanza (LLA).

“No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA le pidió a la gente, que fue acompañar el ajuste», expresó el escritor en TN.

En la misma línea, indicó que el jefe de Gabinete “es un pésimo funcionario” y que políticamente “está perjudicando” a la gestión de Milei: “No sé si lo van a sacar, pero deberían… en esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto”, añadió.

Para finalizar, le “pidió” a Adorni que se retire porque “ya tuvo su cuarto de hora”; además, remarcó que le quedó “enorme” el cargo y que el “desprecio popular” que la sociedad siente hacia su figura “fue porque él mismo lo generó”.

«Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan. Y el compromiso que le pidió a la gente, sólo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras”, concluyó. #AgenciaNA.