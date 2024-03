Se viene el Festival del Alfajor Patagónico en Lago Puelo

Habrá música en vivo, masterclass, feria y mucho más. También se elaborará el mejor alfajor de la Patagonia y se repartirá de manera gratuita con los presentes.



Este sábado 30 y domingo 31 de marzo se llevará adelante en Lago Puelo el Festival del Alfajor Patagónico, un evento que contará con una gran competencia de alfajores artesanales.

Durante los dos días habrá espectáculos musicales en vivo con artistas de la Comarca Andina, además de masterclass sobre la elaboración de alfajores, stands de alfajores de la zona andina y de toda la Argentina y foodtrucks con café y otras delicias, como así también beertracks con las mejores cervezas artesanales de la región.

Para esta edición, formarán parte de la competencia reconocidas personalidades del mundo del alfajo. Ellas son sólo algunos de los prestigiosos jurados que estarán a ciegas para elegir a los mejores: Any Cesar, reconocida pastelera e influencer con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, y Kalia Manzur, ex participante de Bake Off Argentina que representó a Chubut en la edición anterior del show televisivo que se emite por la pantalla lider de Telefe.

Dentro de la competencia también se contemplan en las categorías: «Alfajor de Autor» y «Mejor Alfajor de la Patagonia», este último se llevará el premio mayor. Uno de los atractivos principales será el ALFAJOR MÁS GRANDE DE LA PATAGONIA: Un alfajor gigante que se elaborará para repartir de manera gratuita con los presentes.

Además, Lago Puelo fue elegida como la primera localidad de todo el país en inaugurar el «Kilómetro 1907 del Alfajor Argentino» que tendrá el cartel indicativo sobre la Ruta Nacional 40 y se estrenará durante el festival. Luego otras ciudades y localidades de la Argentina se sumarán a formar parte del «Kilómetro del Alfajor Argentino» en sus respectivas ubicaciones.