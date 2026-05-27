Esquel volverá a tener vuelo directo con Córdoba durante la temporada de invierno

El intendente Matías Taccetta confirmó que la conexión aérea regresará tras un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno de Chubut.



El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el vuelo directo entre Córdoba y Esquel volverá a operar este año tras las gestiones realizadas con el Gobierno de Chubut y Aerolíneas Argentinas.

El jefe comunal explicó que la intención es que la conexión aérea se active durante los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidiendo con la temporada de invierno y la floración de tulipanes. “La intención nuestra es que el vuelo sea agosto, septiembre y octubre, lograr la temporada de invierno de esquí y también tulipanes”, señaló Taccetta.

En los últimos días, el intendente mantuvo reuniones en Buenos Aires y aseguró que en las próximas semanas se firmará el convenio definitivo para la reactivación del vuelo. “Falta la firma, pero confirmado. Sí, vuelve el vuelo Córdoba–Esquel”, afirmó.

El funcionario recordó que el año pasado se marcó un hecho histórico con la implementación de esta conexión directa, que no era habitual para un municipio garantizar. “El año pasado lo que hicimos fue garantizar el vuelo. No era fácil para un municipio porque por lo general son las provincias las que garantizan los vuelos. Era un vuelo por primera vez en la historia”, destacó.

Además, subrayó que la experiencia fue positiva tanto para la ciudad como para Aerolíneas Argentinas: “Ha sido útil no solamente para nosotros sino también para Aerolíneas”. La conexión directa funcionó durante los meses de julio, agosto y octubre de 2023, alcanzando niveles de ocupación superiores al 85%, a pesar de un contexto económico complejo y una temporada invernal con escasa nieve.

El esquema para este año se basará en una garantía de ocupación mínima del 80%, compartida entre el Municipio y la Provincia. “La idea es garantizar nuevamente el vuelo, que el 80% esté cubierto. Si se vende el 80% o más, nosotros no ponemos dinero. Si en alguno de los vuelos se vende alguna butaca menos, ahí tiene que poner el municipio y la provincia”, detalló Taccetta.

Según indicó, el año pasado no fue necesario cubrir costos adicionales porque la ocupación superó ampliamente el punto de equilibrio. “Superó el 85% promedio. Cuanto más tiempo tengamos nosotros para promocionar el destino, más fácil es venderlo”, aseguró.

En tal sentido, resaltó la relevancia del trabajo en conjunto con el sector privado, agencias de viaje y cámaras empresariales para dinamizar la economía local. “Esta gestión está hecha también para el privado, para que el privado pueda vender y ganar dinero. Muchas de las decisiones que tomamos están orientadas en dinamizar la economía”, afirmó.

Una de las condiciones planteadas a Aerolíneas Argentinas es que las tarifas hacia Esquel sean competitivas respecto a otros destinos turísticos patagónicos, especialmente San Carlos de Bariloche. “Una de las condiciones que pusimos es que el vuelo Córdoba–Bariloche no esté en un precio menor al Córdoba–Esquel”, explicó el intendente.

Por último, confirmó que en julio se incrementarán nuevamente las frecuencias aéreas entre Esquel y Buenos Aires, pasando a seis vuelos semanales. “Ahora en el mes de julio vuelve a las seis frecuencias semanales”, indicó.

Sobre la reciente reducción de vuelos, Taccetta explicó que se debió a decisiones operativas de la aerolínea y a la baja temporal de varias aeronaves. “Esperemos que puedan hacer la inversión y tener mayor cantidad de vuelos”, concluyó.