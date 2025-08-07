“Señor Presidente, yo lo voté”

La carta de una mujer cuyo hijo cayó de un inflable y quedó con secuelas neurológicas.



El 15 de setiembre de 2024 Martiniano Palazzo, un nene de 10 años, tuvo un accidente en un castillo inflable en el que jugaba: cayó de una altura de 3 metros y sufrió un traumatismo de cráneo encefálico severo.

Desde entonces «nos hemos adentrado en el camino de la discapacidad.

La discapacidad nos golpeó la puerta y sin permiso entró y se instaló en medio de esta familia», le contó Daniela Conte, mamá de Martiniano al presidente de la Nación, Javier Milei, en una carta pública.

«Hace un poquito más de 10 meses que estamos viviendo en hospitales y clínicas, tratando de que Martiniano pueda tener una vida digna y una mejor calidad para que pueda volver a su hogar con su familia y su hermana», le explicó a Milei.

«Mi hijo necesita atención continua, medicación permanente, terapias, insumos que serán de por vida. Nosotros, sus papás, estuvimos casi 10 meses sin trabajar afrontando el cuidado de nuestros dos hijos. Tuvimos ayuda de la gente pero se nos hace cuesta arriba», agregó.

Daniela contó en la carta que ella votó a Milei y apela a su buen criterio a la hora de vetar leyes: «Sr. Presidente, yo lo voté porque creí que Usted podía arreglar un poco esta pobre Argentina. Durante mucho tiempo algunas personas usaron la bandera de la discapacidad, haciendo uso de beneficios que no les correspondían. Viveza criolla. Pero hoy siento que pagan justos por pecadores. Las familias que tenemos hijos o familiares con discapacidad, necesitamos que se revea la Ley de Emergencia en Discapacidad».

«Necesitamos que se nos garanticen las terapias necesarias, y todo lo que nuestro hijo, como tantos otros niños, reciban lo que les corresponde. No me es agradable tener que hacer público y exponer esto, pero siento que es la manera de unirme a esta lucha», subrayó la mamá de Martiniano.