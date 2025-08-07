El dirigente peronista cuestionó los resultados obtenidos por Luque en su propio distrito y afirmó:

“Sorprende que el candidato de un frente de 6 partidos saque 2 mil votos en su ciudad”.



El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y dirigente peronista Alfredo Béliz disparó contra Juan Pablo Luque, que el domingo ganó la interna del PJ y se convirtió en el candidato a diputado nacional.

Según la gacetilla, Béliz “se sorprendió al ver el resultado que sacó en su localidad”. Y según criticó: “No hay nada que festejar porque el Valle no lo eligió en esta interna y en su localidad obtuvo 2 mil votos con la alianza de 6 partidos políticos”.

“El electorado reconoce y elige a quien gestiona todos los días, y no a quien aparece luego de dos años”, dice el parte de prensa.

Béliz además se refirió a los resultados de Trelew y Puerto Madryn. “Era de esperarse porque los militantes día a día nos expresan su descontento. A nosotros nos moviliza el fervor de la militancia, nuestra campaña es de cara a la gente y a los trabajadores con propuestas serias y con conocimientos de esta realidad”.