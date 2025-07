Tevez arribó al país para asumir como nuevo DT de Talleres

El “Apache” llega luego de la sorpresiva renuncia de Diego Cocca, quien ni siquiera había debutado en el cargo.

Carlos Tevez, el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, llegó a la Argentina para asumir en el cargo y reconoció que está “ilusionado”.

Luego de su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el ex delantero aseguró que “estoy ilusionado, me llega en un momento de mucha tranquilidad así que estoy contento”, y se refirió a la exhibición donde se lució en Old Trafford: “Volver fue muy lindo y emocionante”.

Tevez asumirá como nuevo director técnico de Talleres luego de la sorpresiva renuncia de Diego Cocca, quien había llegado al club hacía menos de dos meses y que ni siquiera llegó a debutar en el cargo.

Talleres será el tercer club que dirija Tevez. Su primera experiencia fue en 2022, cuando dirigió durante 24 partidos a Rosario Central (6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas), mientras que entre 2023 y 2024 estuvo en Independiente (32 encuentros, con 14 victorias, 12 igualdades y 6 caídas).

El “Apache” no la tendrá nada fácil en Talleres, ya que el equipo cordobés viene de terminar un flojísimo primer semestre en el 2025, donde finalizó 14° en la Zona B del Torneo Apertura y culminó último en el Grupo D de la Copa Libertadores.