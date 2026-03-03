Torres abrió las sesiones 2026 con eje en gestión fiscal

El Gobernador defendió el desendeudamiento y anunció inversiones en producción y seguridad.

El gobernador de Ignacio Torres inauguró este lunes el período de sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura del Chubut, con un discurso centrado en la rendición de cuentas y la planificación de las políticas públicas para el año en curso.

Durante su exposición, el mandatario realizó un repaso de los desafíos atravesados en 2025 y destacó que enero de 2026 fue uno de los meses más complejos, en referencia a situaciones de emergencia que impactaron en distintos puntos de la provincia, subrayando la necesidad de fortalecer la coordinación institucional.

En materia económica, Torres resaltó el proceso de desendeudamiento provincial, asegurando que Chubut redujo significativamente su deuda en los últimos años y que no mantiene compromisos con el Fondo Fiduciario nacional. También destacó el récord de exportaciones alcanzado durante 2025 y planteó la importancia de que los recursos generados en la provincia se traduzcan en inversiones locales.

Respecto al sector productivo, el gobernador defendió la actividad petrolera, la industria del aluminio y la pesca, y pidió avanzar en marcos normativos que garanticen previsibilidad para las inversiones. Asimismo, anunció iniciativas vinculadas a la Zona Franca Norte de Trelew y el impulso de proyectos tecnológicos para posicionar a la provincia como polo de innovación.

En el plano social, Torres destacó avances en educación, con el cumplimiento del calendario escolar de 190 días efectivos, y anticipó inversiones en seguridad, incluyendo sistemas de videovigilancia con tecnología avanzada, nuevos móviles policiales y herramientas de análisis predictivo. También remarcó que la política salarial deberá sostenerse sobre bases fiscales equilibradas para garantizar estabilidad y cumplimiento.