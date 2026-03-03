Beliz criticó el discurso de Milei y advirtió por el impacto laboral en Chubut

El referente mercantil calificó la exposición presidencial en el Congreso como negativa.

El referente del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) Chubut, Alfredo Beliz, cuestionó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del 144° período de Sesiones Ordinarias del Congreso. El dirigente mercantil aseguró que el mensaje oficial no reflejó la realidad económica de la provincia.

En primer lugar, Beliz calificó la exposición presidencial como negativa y sostuvo: “Particularmente no me gustan esos congresos de apertura cuando comenzás con insultos y agravios. No me resultó nada positivo; por el contrario, me levanté más preocupado por el rumbo del modelo económico”. Según afirmó, el tono del discurso no contribuye a generar un debate constructivo sobre el futuro del país.

El dirigente apuntó también contra la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional. En ese sentido, advirtió que “esta reforma supuestamente va a generar nuevos puestos de trabajo, pero nosotros vemos que puede facilitar despidos y generar más incertidumbre en los trabajadores”. Además, señaló que existe confusión en el sector sobre derechos laborales, vacaciones y condiciones de empleo.

Respecto de la situación en Chubut, Beliz remarcó que los datos oficiales no coinciden con lo que ocurre en la economía real. “El Presidente dice que aumentó el salario y el consumo, pero en la ciudad del Valle y en la provincia vemos lo contrario: el consumo bajó y las pymes siguen cerrando”, afirmó, al tiempo que expresó preocupación por el impacto en el comercio.

Otro de los puntos críticos fue la posible expansión de la minería como motor de empleo. El referente mercantil sostuvo que “en Chubut no hay licencia social para ese desarrollo”, y advirtió que el énfasis del Gobierno en ese sector genera incertidumbre en la región. También manifestó temor por el empleo industrial y el efecto de las importaciones.

Finalmente, Beliz anticipó que el movimiento obrero avanzará en acciones judiciales contra aspectos de la Reforma Laboral y confirmó que continuará con recorridas políticas en la provincia. “Vamos a seguir explicándole al trabajador qué implica esta reforma y por qué creemos que hay que cambiar este modelo”, concluyó.

Fuente: Radio 3