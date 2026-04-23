Torres exige aplicar la Ley Antimafia tras crimen vinculado a familias con historial delictivo en Comodoro

El gobernador reclamó el rápido accionar judicial y anunció una mesa de trabajo para avanzar contra organizaciones criminales tras el asesinato de un testigo clave.

A LOS VERA Y LOS NIEVES LOS QUIERO PRESOS Lo que pasó hoy en Comodoro es gravísimo, y no es un hecho aislado: es la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad. El crimen organizado en… pic.twitter.com/xyfdJOPuUA — Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 22, 2026



Ante el reciente crimen de uno de los testigos que iba a prestar declaración en una causa que involucra a dos de las familias con numerosos antecedentes y extenso prontuario en Comodoro Rivadavia, los Vera y los Nieves, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, exigió el rápido accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional “Antimafia”, a la que Chubut adhirió tras su sanción a principios de 2025.

“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, expresó el mandatario.

Los Vera y los Nieves: un largo historial de violencia

El último episodio de una extensa secuencia de hechos delictivos que involucra a las familias Vera y Nieves en Comodoro Rivadavia es el asesinato de dos personas, este miércoles en horas de la madrugada. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas iba a declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera.

Además, se informó también que una de las personas asesinadas había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.

“Ir a fondo para garantizar la seguridad”

En ese marco, y acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala, e integrantes de la fuerza provincial, Torres adelantó que se conformará una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la investigación y sanción de estos hechos.

“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el gobernador.

Ley “Antimafia”, con penas de hasta 20 años

La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado, permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones.