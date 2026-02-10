Torres impulsa una ley para asegurar inversiones petroleras

El proyecto busca garantizar reinversión tras la quita de retenciones y exige definiciones a YPF por Manantiales Behr.

El Gobierno de la Provincia del Chubut enviará, en la primera sesión del período ordinario de la Legislatura, un proyecto de ley clave para garantizar que los beneficios derivados de la eliminación de los derechos de exportación al petróleo convencional se traduzcan en más inversiones y mayor actividad en la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo asegurar que los recursos adicionales que reciben las empresas, a partir de las medidas de alivio fiscal recientemente implementadas, sean reinvertidos en los yacimientos chubutenses. De esta manera, se busca sostener los niveles de producción y empleo, y fortalecer la actividad hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge.

En tal sentido, desde el Ejecutivo chubutense destacaron que la Provincia llevó adelante un fuerte trabajo de gestión para lograr la eliminación de los derechos de exportación, mientras que las empresas, por su parte, asumieron el compromiso de reinvertir los beneficios derivados de esta medida. Dicho acuerdo quedó plasmado en el acta firmada en el Ministerio de Economía de la Nación el 18 de noviembre del año pasado. En ese marco, resulta fundamental contar con una ley que permita controlar y garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por las operadoras. “Las medidas de alivio tienen que verse reflejadas en más actividad y más trabajo para Chubut”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.

Chubut exige a YPF definiciones por la venta del área Manantiales Behr

Por otro lado, desde el Ministerio de Hidrocarburos se le reclamó a YPF definiciones claras y concretas respecto del proceso de venta del área Manantiales Behr, en un contexto en el que la salida de la operadora ya está teniendo impacto en los niveles de actividad.

Desde la cartera provincial señalaron que este proceso viene acompañado de una baja en la actividad, por lo que resulta urgente contar con certezas y acelerar las decisiones necesarias para recuperar e incrementar los niveles de inversión. Esta situación se vuelve aún más sensible si se tiene en cuenta que la Provincia ha venido gestionando y promoviendo medidas de estímulo para acompañar y fortalecer a toda la industria hidrocarburífera.

En ese marco, se remarcó que hoy nadie puede darse el lujo de perder actividad ni puestos de trabajo, y que la Provincia ejercerá todas sus facultades como autoridad concedente para defender el empleo y el desarrollo de la Cuenca. En ese sentido, se recordó que YPF continúa siendo concesionaria del área y mantiene plenamente sus obligaciones, por lo que debe cumplir con la ejecución de las inversiones y los trabajos comprometidos, aun cuando exista un proceso de venta respecto del cual, a la fecha, no hay definiciones concretas.