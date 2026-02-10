La alegría de Ricardo Darín al convertirse en abuelo por primera vez

El actor habló tras el nacimiento de su primer nieto.

Ricardo Darín decidió hacer frente a las habladurías y confirmar la noticia del nacimiento de su primer nieto luego de varios medios españoles lo informaran este lunes. El actor argentino de 69 años brindó detalles de la llegada del bebé y llevó tranquilidad a los fanáticos de la pareja.

“Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que las 11 y algo», escribió Darín en un mensaje de WhatsApp a Luis Bremer, quien lo leyó en “Desayuno Americano”.

En el mismo mensaje sumó: «El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”.

Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en papás primerizos este lunes tras diez años de noviazgo. “Que la fuerza esté contigo”, le había deseado el Chino a su pareja en su posteo previo a que comenzara con el trabajo de parto.

Los abuelos, Ricardo Darín y Florencia Bas, se instalaron en España para acompañar a los padres primerizos al igual que la flamante tía, Clara Darín.

Chino Darín y Úrsula Corberó: la historia de la pareja

El Chino y Úrsula se conocieron en 2016, en España, cuando trabajaron juntos en la serie La embajada. Ya en abril de ese año comenzaron los rumores de romance, y un mes más tarde el argentino confirmó que estaban saliendo. «Estoy muy feliz. Úrsula es fantástica, es una mujer increíble», expresó aquella vez.

Esa no iba a ser la única frase romántica para la española que el Chino iba a dejar para la posteridad. La más recordada fue en mayo de 2022, durante la alfombra roja de los Premios Platino en Madrid. Cuando una periodista le preguntó al actor qué es lo que más le gusta de su pareja, Darín hizo una pausa y respondió: «No puedo definirla. Si la defino, la limito».

La actriz que saltó a la fama mundial por su rol en La Casa de Papel anunció su embarazo el 10 de septiembre de 2025, cuando publicó en Instagram una foto mostrando su pancita junto a la frase “Esto no es IA”.