Torres inauguró el Ciclo Lectivo 2026 en Camarones

El gobernador destacó que es el tercer año consecutivo que Chubut inicia las clases en tiempo y forma.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes en la localidad de Camarones el acto oficial de inicio del Ciclo Lectivo 2026, que se desarrolló a las 9 de la mañana en la Escuela N° 16 “Justo José Urquiza”, acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Educación, José Luis Punta; la intendenta Claudia Loyola; la directora del establecimiento, profesora Andrea Luna; además de autoridades provinciales y locales, legisladores, concejales y representantes de la comunidad educativa.

Con este comienzo, la provincia cumple el tercer año consecutivo iniciando el ciclo lectivo en tiempo y forma, luego de casi una década de dilaciones e interrupciones en el calendario escolar.

Durante el acto, el mandatario concretó, a través del Ministerio de Educación, la entrega de tablets a distintas escuelas en el marco del Plan Nacional de Alfabetización, política que —según anticipó— mostrará en los próximos días “una diferencia sustancial entre los resultados de 2022 y los de 2026, especialmente en el primer nivel de enseñanza”.

En su discurso, Torres sostuvo que “la educación crea ciudadanía y las escuelas son el lugar donde se forman mejores personas, lo cual ordena el núcleo familiar y, en definitiva, a toda la sociedad”, y remarcó que, más allá de los distintos gobiernos, “como sociedad tenemos que estar abrazados, en los momentos más duros y también en los buenos, para garantizar que los chicos estén en las aulas”.

El Gobernador advirtió además que “no hay nada más funcional a la desidia y la corrupción que un pueblo sin educación ni espíritu crítico”, y recordó que “hace pocos años había alumnos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir, algo que es imperdonable y que no puede volver a suceder en nuestra provincia”. En ese sentido, afirmó que el compromiso de la actual gestión es consolidar un sistema educativo que brinde herramientas reales para el futuro y que permita a cada estudiante desarrollar autonomía y pensamiento crítico.

“Podemos tener gobiernos de distintos signos políticos, pero hay una responsabilidad que nos trasciende: defender la escuela pública y garantizar que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan”, expresó Torres, quien agregó que el Ejecutivo continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de docentes y auxiliares, fortalecer la infraestructura escolar y asegurar conectividad en todos los establecimientos.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, el mandatario expresó: “Hacer Patria es darle hijos a nuestros pueblos y darle futuro a nuestros hijos en nuestros pueblos, para que no tengan que irse a estudiar a otro lado para acceder a las mismas oportunidades. Ese es el sueño que tenemos como comunidad”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, destacó el acompañamiento de las familias y el compromiso de docentes y auxiliares, señalando que “cada inicio de ciclo lectivo es una fiesta para todo el pueblo chubutense, que merece que las clases comiencen de esta manera”. La intendenta Claudia Loyola, en tanto, subrayó que “no hay presente digno ni futuro justo sin educación”, mientras que la directora Andrea Luna valoró el trabajo conjunto y el compromiso con las trayectorias educativas de los estudiantes.

Finalizado el acto escolar, el Gobernador se trasladó al Hospital Rural de Camarones “Rodolfo y Marga Bennewitz”, donde hizo entrega de un ecógrafo adquirido a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut. Se trata del primer equipamiento de estas características que recibe el nosocomio desde su inauguración, fortaleciendo de manera significativa la atención sanitaria en la comunidad.