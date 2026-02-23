Moria Casán saludó a Mirtha Legrand por sus 99 años: “Es la única reina de este país”

La conductora le dedicó un mensaje al comenzar su programa.

En el día en que Mirtha Legrand cumple 99 años, Moria Casán le dedicó un emotivo homenaje al aire de su programa “La mañana con Moria”, donde destacó su figura como un ícono absoluto de la cultura argentina.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la ‘One’ afirmó que “Mirtha te da el pasaporte a la notoriedad”, recordando el peso simbólico que tiene sentarse a la histórica mesa de la diva. “Me honra haber estado en su mesa, me honra que sea argentina”, agregó, en una defensa apasionada de la conductora que atraviesa generaciones y estilos.

Durante su mensaje, Moria también citó una de las frases más representativas de Legrand: “Ella misma dice: ‘les he dado mi vida’”, y aprovechó para hacer un pedido público en medio de la coyuntura que rodea a la conductora. “Espero que el señor que ha trabajado con ella no le haga ese escrache, por favor le pido, hoy perdónesela”, expresó, sin rodeos, en alusión a la presunta marcha que planea hacer su ex chofer, Marcelo.__IP__

Fiel a su estilo grandilocuente, Casán fue aún más lejos y coronó a la cumpleañera con palabras contundentes: “Ella es la única reina de este país, realeza absoluta”. Incluso se permitió ironizar sobre el regalo ideal para una figura de semejante magnitud: “¿Qué le regalás a una mujer así? Mínimo un monumento en la 9 de Julio”.

Antes de cerrar, dejó una definición que resume el lugar que Mirtha ocupa en la historia del espectáculo nacional: “Es la número uno total. Yo seré la one de la vanguardia, pero usted es la uno de la historia”.