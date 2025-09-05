Torres le pidió a Othar que aplique un alivio fiscal en Comodoro

“Tanta recaudación solo destruye el empleo”, expresó el Gobernador.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a la voracidad en la recaudación fiscal. “Quiero agradecerle a todos los intendentes de la Provincia y pedirle a Othar Macharashvili que adhiera a la medida de alivio fiscal para los contribuyentes”, expresó.

En este sentido, señaló que “logramos tener no solo una de las zonas francas más grandes de la Argentina, sino de las más competitivas”.

“Acá hay exención de impuestos nacionales, provinciales y municipales”, dijo.

Asimismo, aclaró que “esto se logró por el trabajo en conjunto de los intendentes de Chubut”.

“Muchas veces los jefes comunales en medio de un contexto complejo, entendieron que era necesario bajar los impuestos”, indicó.

En este marco, destacó que “esta zona franca va a ser el resultado de más inversiones y más trabajo para toda la Provincia”.

“Quiero agradecerle a todos los intendentes y pedirle a Othar Macharashvili que adhiera a la misma medida que propuso el Municipio de Trelew”, indicó.

A su vez, añadió: “En Trelew están exentos de tasas municipales y en Comodoro todavía no”.

“Comodoro necesita dar muestras de que hay una política de alivio fiscal para que lleguen nuevas inversiones. La voracidad recaudatoria lo único que logra es que se entre en un espiral de destrucción de empleo”, concluyó finalmente Torres.