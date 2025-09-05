Grave siniestro vial : Volcó un colectivo que viajaba hacia Comodoro Rivadavia

El micro transportaba 39 pasajeros; al menos 16 resultaron heridos y el chofer sufrió traumatismo de tórax.

Este viernes por la madrugada, alrededor de las 4:50 horas, un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia volcó en la circunvalación de Caleta Olivia, frente a la empresa FRÍOSUR.

El accidente ocurrió entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda hacia Cañadón Seco, en la ciudad del Gorosito.

A bordo del vehículo se encontraban 39 pasajeros y dos choferes. Según confirmó el comisario Cristian Cancinos en diálogo con Diario Jornada, varios de ellos resultaron heridos tras el choque contra los retenes de cemento que se encuentran en la circunvalación. El impacto provocó que el colectivo volcara sobre un zanjón.

Los heridos fueron asistidos inicialmente en el lugar y luego trasladados al Hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia para recibir atención médica. Al menos 16 personas presentaban traumatismos en hombro y muñeca, algunas con fracturas, mientras que otros pasajeros sufrieron golpes y heridas de menor consideración. El chofer también resultó lesionado con traumatismo de tórax, informó Diario Nuevo Día.

Fuentes policiales y de emergencia permanecen en el lugar para esclarecer las causas del accidente y brindar apoyo a los afectados.

Las primeras hipótesis señalan que el conductor podría haberse quedado dormido, aunque no se descartan otras causas como la falta de iluminación en el sector, lo que habría dificultado la visibilidad en el momento del accidente, detalló La Opinión Austral.

En el lugar trabajaron móviles de la Policía, dotaciones de Bomberos Voluntarios 2 de Junio y personal del Cuartel N° 5 «Sargento Demian Ceballos», además de equipos sanitarios y Protección Civil.

Las diligencias de rigor quedaron a cargo de la División Accidentología de la Policía Provincial, bajo intervención del Juzgado Penal, para establecer las causas del accidente.

LA TRAGEDIA EN LA RUTA 3 QUE ENLUTÓ A SANTA CRUZ

El jueves 24 de julio, un gravísimo accidente vial ocurrido en la ciudad de Río Gallegos conmocionó a toda la provincia al impactar un camión y un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N° 3.

El hecho ocurrió a pocos kilómetros del ingreso norte a la capital provincial, en la zona de Güer Aike. En el micro siniestrado viajaban al menos 25 pasajeros. Varios de ellos sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. Testigos reportaron un intenso movimiento de ambulancias, con al menos seis móviles sanitarios involucrados en el operativo, además de unidades de bomberos y personal policial.

Los primeros reportes de la Policía de Santa Cruz afirman que el camión impactó en la parte trasera al micro que había salido desde la capital santacruceña con destino al norte, provocando que el micro se desplazara más de 500 metros fuera del tramo.

En el lugar del hecho se constataron 3 (tres) víctimas fatales identificadas como:

– Moreno, Claudio Néstor. DNI 16.718.248

– Kaldi, Gemma Candelaria. DNI 44.695.914

– Dulor, Exequiel Andrés. DNI 44.374.054

La cuarta víctima, identificada como Flores, Raúl Oscar. DNI 43.282.482, fue trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Río Gallegos, donde se produjo su óbito en la Unidad de Terapia Intensiva.