Torres tomó juramento a los nuevos funcionarios

El gobernador encabezó en Casa de Gobierno la asunción de autoridades en Economía, Salud, ISSyS, Coordinación de Gabinete y Autotransporte Terrestre.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió este lunes en la Casa de Gobierno el acto de toma de juramento a nuevos funcionarios del gabinete provincial.
Durante la ceremonia, asumieron Gustavo Martín Paz como ministro de Economía; Miguel Ángel Arnaudo como presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS); Andrés Pedro Arbeletche como secretario de Coordinación de Gabinete; Sergio Javier Wisky como secretario de Salud; y Jennifer Contardi como subsecretaria de Autotransporte Terrestre.
El acto se llevó a cabo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde el mandatario tomó juramento a los funcionarios designados mediante decretos provinciales firmados con fecha 4 de mayo, que cuentan con la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.
Mediante el Decreto N° 452, Gustavo Martín Paz fue designado como ministro de Economía, en reemplazo de Miguel Ángel Arnaudo. A su vez, por el Decreto N° 453, Arnaudo asumió como presidente del ISSyS, quedando sin efecto la designación previa de Martín Oscar Sterner.
Por otra parte, a través del Decreto N° 454, Andrés Pedro Arbeletche fue designado secretario de Coordinación de Gabinete, en reemplazo de Jennifer Contardi. En tanto, mediante el Decreto N° 455, Sergio Javier Wisky asumió como secretario de Salud, en reemplazo de Denise Raquel Acosta.
Finalmente, por el Decreto N° 456, Jennifer Contardi fue designada subsecretaria de Autotransporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Gobierno, dejando sin efecto la designación de Ariel Mastrogiovanni.
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