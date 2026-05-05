Provincia acordó aumento salarial con estatales de la Ley I N° 74 (ex 1987)

El incremento será del 6% en tres tramos, y un bono remunerativo de $100.000 para sectores que no registren mejoras particulares.

En el marco de la negociación paritaria que el Gobierno del Chubut mantiene con los gremios de la Administración Pública Provincial, este lunes se alcanzó un acuerdo salarial con los sindicatos ATE, UPCN y APOC para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 (ex 1987).

La pauta acordada establece un incremento del 6% sobre el salario básico, a aplicarse en tres tramos del 2% en los meses de mayo, junio y julio, lo cual, sumándose a los otros adicionales negociados y el ítem acordado en la paritaria anterior, posiciona al aumento por encima de los últimos índices de inflación informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes gremiales de ATE, APOC y UPCN.

Incremento salarial y bono

El aumento será liquidado tomando como base el haber del mes inmediato anterior. Asimismo, para aquellos sectores y cargos que no registren mejoras adicionales más allá de la pauta general, se otorgará un bono remunerativo no bonificable de $100.000, hasta tanto se definan acuerdos específicos para esas áreas.

Ítems y adicionales

En relación con los adicionales, se acordó modificar el ítem “Código 1.173”, correspondiente a los agentes de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno, que pasará a calcularse sobre el 100% del básico de la categoría 16 (Jefe de Departamento del agrupamiento jerárquico), a partir de los haberes de mayo de 2026.

Por otra parte, el “Adicional Manejo de SAF”, percibido por agentes de la Dirección General de Administración, se incrementará en un 5% en mayo y otro 5% en agosto, con el compromiso de avanzar progresivamente hasta alcanzar el 50%.

En el caso del SAF 101 del Ministerio de la Producción, se hará extensivo el “Adicional de Desempeño”, que se abonará en tramos del 50% en mayo, 25% en julio y el 25% restante en octubre del corriente año.

Nuevo adicional jerárquico

El acuerdo también contempla la creación del adicional remunerativo no bonificable “Por Función Jerárquica”, destinado a agentes con cargos de jefatura.

Para las Jefaturas de División, será equivalente al 30% del básico de la categoría 18; mientras que para las Jefaturas de Departamento alcanzará el 50% de esa misma referencia.

Este adicional se liquidará en tres tramos iguales con los haberes de julio, agosto y septiembre, alcanzando su valor pleno a partir de ese último mes.

Otras modificaciones

Asimismo, se redefinió el cálculo del “Código 1.117”, correspondiente al personal del Registro Civil, que pasará a liquidarse sobre el 95% de la categoría 16 a partir de mayo, con el compromiso de alcanzar el 100% en agosto.

Continuidad de la negociación

Finalmente, las partes acordaron retomar la negociación en junio para abordar planteos específicos de diversos sectores.