Trelew | legítima defensa: Quedó libre la mujer que asesinó a su pareja

La mujer quedó libre. Le imputan legítima defensa. El hombre la golpeaba con frecuencia pero nunca quiso denunciarlo.

Quedó libre en Trelew la mujer que asesinó a su pareja Alejandro Ponce, tras haber recibido diversas agresionesdel hombre. El fiscal Fabián Moyano imputo a A.N.L. que el 7 de noviembre a las 0.30 en el comedor de la vivienda que ocupaba con Ponce, en el barrio Constitución de Trelew, luego de una acalorada discusión y de recibir golpes en la boca y las rodillas, además de un corte en el pie, excediendo los límites de la legítima defensa tomó un cuchillo y lo apuñaló en el corazón.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la calificación jurídica es homicidio agravado por el vínculo con exceso en la legítima defensa. Moyano resaltó los testimonios de vecinas que viven en departamentos aledaños al sitio del hecho, que dieron cuenta que las agresiones que sufría la mujer por parte de Ponce eran frecuentes y no habían sido denunciadas.

Esa noche las testigos escucharon gritos y roturas de elementos, y sentían como gritaban los niños, uno de 11 y una de 8 años: “Papá no le pegues a mamá”, “A las mujeres no se les pega”, “Papá no mates a mamá”.

Minutos más tarde, la mujer salió presurosa de su vivienda y comenzó a golpear las puertas de los departamentos pidiendo entre gritos desesperados que llamen a la ambulancia. Consideran las vecinas que siempre habían escuchado discusiones pero nunca con este grado de violencia y una aseguró que la mujer le había contado que él consumía cocaína y se ponía muy violento pero no lo quería denunciar porque lo amaba.

La imputada no tiene antecedentes. El fiscal valoró su pedido de auxilio. La defensora Romina Rowlands dijo que había constatado las lesiones en el cuerpo de su defendida y valoró la posición del fiscal en este contexto de violencia de género. La jueza Mirta Moreno abrió la investigación por seis meses y liberó a la imputada.