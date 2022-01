Trelew | Maderna admitió que el diálogo con Arcioni está cortado

Solamente mantiene contactos con algunos ministros por cuestiones puntuales. Sin embargo, no ocultó la sensación de que la gestión provincial tiene relegada a la ciudad.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, planteó la falta de diálogo con el Gobernador, en ese sentido puso un ejemplo «Una de las cuestiones principales es la demora en el subsidio provincial, hay una buena voluntad de los ministros de Gobierno (Cristian Ayala) y también tuvimos comunicación con el de Economía (Oscar Antonena). Tenemos el compromiso de depositar tres meses del subsidio provincial, son algunos meses más de deuda que tienen con la empresa», indicó Maderna sobre el paro de colectivos que tiene sin servicio a la ciudad desde el viernes pasado.

«El transporte urbano funciona en base a subsidios de Nación, Provincia y municipio más allá del costo del boleto», recordó.

«Esperamos que entre hoy y mañana esté el depósito para que los choferes cobren su salario y vuelva el servicio, que es una cuestión urgente para la ciudad», remarcó.

«Hay una revisión en la estructura de costos en el OMSREP (Organismo Regulador) que es necesario que se termine lo más rápido posible para que se envíe al Concejo Deliberante, aunque esto tampoco se soluciona con un aumento desmedido del boleto», consideró.

«La solución de fondo es la actualización de costos y que los subsidios se aporten en tiempo y forma, es fundamental, porque si no es muy complejo seguir funcionando», fundamentó Maderna.

«La estructura de costos estará lista a fines de esta semana o a principios de la próxima, aunque la aguja no se moverá demasiado en cuando al valor del boleto», aseguró.

«Hay buena voluntad de la empresa y del sector sindical, en otras localidades el servicio estuvo interrumpido varios meses, no vamos a desconocer que en Trelew tenemos la misma situación todos los meses, pero no queremos llegar a otros ejemplos», aclaró.

«Seguramente se requerirá de una sesión extraordinaria del Concejo para resolver rápidamente el incremento», sostuvo Maderna.

Sobre si el pago de sueldos podría ocurrir este miércoles o en su defecto mañana admitió que “dependemos mucho del Ministerio de Economía, pagarían tres meses de deuda”.

“Esperamos que el mes próximo tengamos otro ordenamiento, sobre todo en la estructura de costos para no depender solamente del subsidio en el pago de sueldos, con el aporte municipal obviamente no alcanza”, anheló.

REFERÉNDUM CON LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

«Nuestra decisión está fundamentada en el pedido de vecinos que no compartían la medida y que son frentistas de la calle Roca, más allá de otras muchas expresiones a favor de la ordenanza, sin dejar de lado el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos originarios, y vamos a seguir trabajando en conjunto», justificó Maderna sobre la decisión de vetar la Ordenanza que establecía el cambio de nombre de la arteria céntrica.

Aclaró que el referéndum se hará con el próximo proceso electoral para no generar gastos extras en la consulta popular: «será por sí o por no como lo contempla la Carta Orgánica Municipal, queremos escuchar a todas las voces».

«No desconocemos el trabajo del Concejo Deliberante que ha convocado a historiadores, a la universidad, hay concejales que han tenido claros fundamentos del voto y los respeto», valoró sin embargo.

«Si surgiera otro tema de consulta lo incluiríamos, estamos a disposición», adelantó.

ELECCIONES DE VECINALES ESTE AÑO

También reiteró el compromiso de la convocatoria a elecciones de las asociaciones vecinales este año: “en febrero vamos a dar a conocer el cronograma, desde hace años hay muchas sin normalizar”.

Respecto de un reclamo puntual sobre el Pluvial Owen en el barrio Santa Catalina, indicó que “dependemos de la limpieza del municipio, pero también de la consciencia de la gente”.

CAMBIOS EN EL GABINETE

“Tuvimos muchas situaciones de Covid, contactos estrechos, estamos viendo todas las áreas, hemos anunciado cambios en Desarrollo Social, Legales, en políticas públicas, integradoras y Asuntos Municipales”, señaló Maderna sobre los cambios en su equipo municipal.

“No queremos ocultar absolutamente nada, pero hay algunas charlas pendientes en términos personales, nos ha demorado la cuestión del Covid, aunque esperamos resolverlo esta semana”, enfatizó.

Aseguró que por el momento hay solamente un cambio de secretario, el de Héctor Castillo en Desarrollo Social: “él mismo manifestó su deseo de ocupar la banca del Concejo Deliberante, pero vamos a seguir trabajando en conjunto”.

Por el contrario confirmó la continuidad del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián De la Vallina, y reveló que también habrá retoques en algunas coordinaciones generales.

UN 2022 CON MUCHA OBRA PÚBLICA

«Estamos en todo el país con una situación compleja, no sólo en Trelew existen problemas. Pero avisoramos un año de mucha obra pública: viviendas que hemos gestionado a Nación, redes de agua, colectoras cloacales, envainados, muchas cuadras de pavimento y diversas intervenciones habitacionales, en muchos barrios de Trelew con conexiones domiciliarias de electricidad y gas, Centro Integral de la Mujer, ciclovía, boulevares que están para inaugurarse. Es un abanico importante con aportes de Nación y Provincia», precisó el intendente.

Planteó que “la semana que viene vamos a firmar convenios por montos importantes para reactivar el Valle, no sólo en cuestión de invernáculos, sino relacionados al engorde y a otros tipos de actividades agropecuarias”.

En otro sentido, destacó que “en los próximos días se iniciará la obra del balizamiento en el Aeropuerto, quedan algunos temas administrativos”.

“Siempre estamos gestionando la llegada de nuevas empresas a la ciudad, por eso presentamos el proyecto del Parque Industrial Municipal al Concejo. Necesitamos celeridad y autonomía, ya tenemos previsto la apertura de calles y obras de infraestructura, pero queremos ser respetuosos con el Concejo y además habrá que conformar una mesa para analizar y resolver la adjudicación de la tierra, son 60 hectáreas y debemos avanzar en los servicios, está todo previsto”, destacó.

NO SE DIRIGEN LA PALABRA

“Siempre tenemos la vocación de trabajar en conjunto, no mezclamos las diferencias que podamos tener en términos políticos e institucionales con lo que corresponde a la población”, afirmó Maderna sobre la relación con el Gobierno Provincial.

“No he tenido ninguna charla (con el gobernador Arcioni) y él tampoco conmigo, no es una situación normal, sabemos que Trelew a veces no es considerada como debería serlo, las comparaciones son odiosas, y tampoco es mi vocación criticar mediáticamente, sino decir las cosas cara a cara como debe ser, seguramente tendré la oportunidad en algún momento, y siempre tratando de lograr cosas positivas para la ciudad”, evaluó.

Sobre las obras abandonadas, como por ejemplo los Centros de Encuentro, recordó que “estamos esperando desde hace mucho tiempo, hemos hecho las gestiones, esa es nuestra tranquilidad, no nos quedamos en el discurso, lo pueden decir los mismos legisladores nacionales, hemos presentado una innumerables cantidad de proyectos en Nación que han sido aprobados”.

«Sería muy fácil descargarse con situaciones que se van dando y que no dependen de nosotros, no manejamos los tiempos de la Provincia, pero en vez de echar culpas, preferimos seguir trabajando y mirando para adelante todos los días. Después cuando tengamos que decir las cosas las vamos a decir, hay muchas cosas en las que se puede trabajar en conjunto, no hay que desaprovechar la oportunidad”, sentenció Maderna.

Fuente: Radio 3