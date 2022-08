Trelew | Maderna evalúa un adelantamiento de las elecciones

Lo sentenció el Intendente de Trelew, al sostener que “hay una decisión y se va a avanzar de menor a mayor”. Apuntó que “no hay que tenerle miedo al adelantamiento”, que permitirá que “nadie se cuelgue de otro para ganar” y remarcó que “no vamos a despilfarrar”.



El Intendente de Trelew, Adrián Maderna, informó este martes que en el Ejecutivo local están trabajando en el adelantamiento de las elecciones municipales del próximo año, señalando que “la gente quiere legitimar a los candaditos con cuestiones genuinas”.

El mandatario remarcó que “trabajamos en un proyecto provincial y queremos profundizar un proyecto local”, y por eso evaluó que “no hay que tenerle miedo al adelantamiento de las elecciones”.

Consideró que “no es una erogación que quitara la posibilidad de hacer obras”, y que sería positivo porque “qué mejor que legitimarse entre los candidatos a Intendente sin que nadie se cuelgue de otro para ganar una elección”.

“Cuando hablamos de candidatos con proyectos de ciudad y propios, ¿Qué mejor que tener el cara a cara y que no se cuelguen de nadie?”, se preguntó, insistiendo en que “no hay que escaparle a eso, es una posibilidad y se está evaluando”.

Sin embargo, “hay una decisión que va a ir de menor a mayor, lo estamos trabajado con el equipo técnico”.

Frente a cuestionamientos, replicó que “quizá algunos candidatos tengan temor o necesiten colgarse de otros para ganar una elección -pero- la gente quiere legitimar a los candaditos con cuestiones genuinas”.

“Cuando nos quieren hacer creer que se gasta una cuestión millonaria no es así porque no está en los presupuestos y no somos alocados, no vamos a despilfarrar”, apuntó.

Por eso, sentenció que “vamos a ser cautos y vamos a avanzar, el cara a cara es lo mejor, porque la elección la tiene que ganar el verdadero candidato, sin colgarse de otro”, sentenciando que “si la ordenanza y la Carta Orgánica nos permite, ¿Por qué no tenemos el Derecho?”.