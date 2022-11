Trelew | “Massoni es fracaso, fue candidato de Arcioni, perdió y ahora quiere cruzarse de vereda”

Gerardo Merino cargó contra otro eventual candidato a intendente por la UCR, Federico Massoni.



El precandidato a Intendente de Trelew por la UCR, Gerardo Merino, al referirse a un eventual competidor en el espacio, Federico Massoni, y la problemática de la Seguridad en la ciudad.

“Está a las claras que por la Seguridad no hay ningún plan que haya ejecutado Massoni cuando tuvo la posibilidad de hacerlo”, sentenció y remarcó que “los planes de seguridad son a largo plazo y con diferentes herramientas, son transversales a toda la realidad social”.

“No se trata de traer a un sheriff, un narcisista o un payaso que venga a decir cómo hay que hacer las cosas o pegar 2 o 3 gritos. La seguridad va a estar acompañada del desarrollo, de mejorar la calidad de vida a los cuidadnos”, sentenció.

Reconoció que “obviamente vivimos un crisis -pero- será un momento de diálogo y consenso, de aumentar recursos y trabajar con Provincia para que la ciudad sea segura”, ya que “la seguridad no compete al municipio pero sí tiene una injerencia importante desde la gestión”.

Fue en este contexto que Merino sentenció que “Massoni es parte del fracaso, Massoni es Arcioni. Hace un año fue candidato oficialista y perdió. Ahora quiere venirse para este lado, cruzarse a la verdea de enfrente”.

“Ese panquequiso político no le hace bien a la vida política, Massoni es más de lo mismo y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo no lo hizo. No me parece que sea el camino correcto y por eso seguimos en la construcción de nuestro proyecto”, cerró.