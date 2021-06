Trevelin | La Municipalidad vende vehículos usados

Hoy se realizarán las ofertas por los automotores.

Hoy la Municipalidad de Trevelin realizará la segunda oferta en venta de vehículos usados. Se trata de 10 automóviles pertenecientes al Estado Municipal, que serán ofertados a partir de las 16:00 Hs en el Polideportivo de la localidad (Guillermo Brown 350).

Vale destacar, que según expresa la disposición municipal, los vehículos serán vendidos «en el estado y condiciones en el que se encuentran al mejor postor por medio de ofertas bajo sobre cerrado».

Las propuestas para la aceptación de la oferta, deberán presentarse en forma legible y con tinta. Además, cada foja del Pliego debe ser firmada, por el interesado. «No se considerarán propuestas que contengan enmiendas, interlíneas o raspaduras sin salvar», se informó.

Los requisitos para la presentación de propuestas son los siguientes:

Presentación del Pliego de Cláusulas Generales, Particulares, y Anexos debidamente firmado en todas sus fojas por el oferente, en señal de aceptación de todo lo en el contenido.

Presentar la oferta económica en sobre cerrado, debiendo constar en su interior toda cifra, expresarse en números y letras y en caso de diferencias se considerará válida lo expresado en letras.

Antecedentes del oferente: CONSTANCIA DE CUIT/CUIL emitida por AFIP

Toda otra documentación que requiera el pliego de condiciones particulares

Además, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

Tratándose de personas físicas

Fotocopia de DNI.

Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos

Constancia de CUIT.

Tratándose de personas jurídicas legalmente constituidas:

Copia del contrato social o estatuto y sus modificaciones si las hubiere como así también del instrumento respectivo que asigna al oferente y/o lo habilita para realizar la/s oferta/s.

Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Constancia de CUIT.

En cada uno de los casos citados precedentemente, además de la documentación detallada deberán presentar:

Datos del proponente.

Declaración del domicilio real y legal del oferente en la ciudad de Trevelin.

Vale mencionar, que se recibirán sobres con las ofertas hasta media hora antes de la estipulada para la apertura de sobres.

Por otro lado, se anunció que la comunicación y notificación de la adjudicación se hará a los oferentes por alguno de estos medios: Telegrama colacionado, carta documento, notificación personal del decreto y/o emisión de la documentación respectiva.

Otras consideraciones:

El prcio ofertado será abonado íntegramente al contado, al momento de la apertura de ofertas o en hasta cuatro (4) cuotas,

Los gastos y honorarios por la transferencia de dominio estarán a cargo del adquirente del automotor.

El plazo de entrega del automotor adjudicado, será ante la cancelación total del pago

Las consultas de pliegos pueden realizarse en Secretaría de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin, con domicilio en la Avenida Raúl Ricardo Alfonsín S/N de la localidad de Trevelin.

Los vehículos ofrecidos son los siguientes:

Ford Ranger xl 3.0, modelo 2009. Base 300.000 pesos (no funciona).

Ford Focus LN 2.0, modelo 2009. Base 250.000 pesos (funciona).

Volkswagen saveiro CL 1.6, modelo 2004. Base 140.000 pesos (funciona).

Volkswagen saveriro CL 1.6, modelo 2004. Base 180.000 pesos (funciona).

Camión Fiat Iveco (recolector compactador). Modelo 2000. Base 2.000.000 pesos (funciona).

Fiat Iveco Daily (P/ Transporte pasajeros. Modelo 2012. Base 3.500.000 pesos (funciona).

Volkswagen Caddy furgón. Modelo 2006. Base 100.000 pesos (No funciona).

Fiat Iveco Daily. Modelo 2002. Base 350.000 pesos (No funciona).

Chevrolet Corsa cl. Modelo 2011. Base 150.000 pesos (Funciona).

Renault Kangoo. Modelo 2006. Base 250.000 pesos (No funciona)