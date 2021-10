Un diputado se negó a vacunarse y no podrá participar de las sesiones presenciales

Se trata de Juan Argañaraz, que integra el bloque Vida y Familia que encabezó Amalia Granata. Votó desde afuera del recinto y por chat.



El diputado santafesino, Juan Argañaraz, protagonizó un escándalo en la Cámara de esa provincia: por negarse a la vacuna, quedó fuera de la primera sesión presencial y no lo dejarán volver.

Los presidentes de cada bloque realizaron una reunión de Labor Parlamentaria para organizar la vuelta al establecimiento y el requisito era tener las dos dosis de la vacuna.

Al llegar a la última sesión, que fue la primera desde la vuelta de la presencialidad, Argañaraz fue enviado a una oficina ubicada en las inmediaciones de la Cámara, a conectarse de manera virtual a través de un link y votó por chat, mientras sus compañeros estaban reunidos cumpliendo todos los protocolos acordados.

«Están coartando mi libertad. Cada uno puede decidir lo que hace», se descargó el legislador que integra el bloque Vida y Familia y aclaró que no es antivacunas sino que no quiere inocularse esta vez porque «están en etapa de prueba».

“Le dijeron a mi presidente de bloque, porque conmigo no se comunicaron, que no iba a poder sesionar si no estaba vacunado, y me mandaron el link. Tengo 100% de asistencia”, se quejó y puso en duda que todos sus compañeros tengan ambas dosis.

A la vez, recordó que el día anterior a la cita de diputados ingresó a la cámara a hacer trámites personales y no le pidieron nada: «No hay un protocolo escrito y comunicado. Pude entrar para hacer unos trámites y no pude entrar para sesionar».