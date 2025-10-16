Un hombre de 100 años en Mendoza renovó su licencia para conducir

Podrá manejar por tres años más.

Un hombre de 100 años en Mendoza se presentó a renovar su licencia para conducir, y tras someterse a una serie de pruebas físicas y psicocognitivas, consiguió llevarse su nuevo carnet y tener permiso para manejar por tres años más.

Se trata de Moisés Roitman, un vecino de la Ciudad de Mendoza, que aprendió a conducir a los 14 años de edad. Julián Lettry, médico del área de licencias de conducir, contó que se lo «evaluó tanto física como psicocognitivamente» y «se encontró apto en ambas con resultados por encima de la media».

A su avanzada edad, Moisés todavía trabaja: atiende una farmacia medio turno por decisión propia «para tener la obligación» de vestirse y poder «tener una vida normal”. Si bien los exámenes teóricos y prácticos para mayores de 65 años dejaron de ser obligatorios, se consideró pertinente una verificación integral para este caso en particular y pudo pasarla sin inconvenientes.

“No creo que sea mérito, sino suerte de haber llegado a esta edad. Cognitivamente, estoy bien, y físicamente estoy bastante bien”, confesó el señor en charla con El Trece. Sin observaciones en ninguna parte del proceso, Moisés su nuevo carnet y continúa habilitado a circular, al menos, hasta los 103 años.