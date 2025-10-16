Boleta única: Advierten que las personas ciegas o con baja visión no pueden votar de manera autónoma

El sistema de boleta única de papel no contempla ninguna medida de accesibilidad.

En las elecciones del 26 de octubre se utilizará para votar el sistema de boleta única de papel. Pero este nuevo sistema no contempla ninguna medida de accesibilidad, por lo que las personas ciegas o con baja visión no pueden votar de manera autónoma ni mantener el secreto del voto. Sólo se plantea la opción de votar con la ayuda de otra persona.

La asociación civil Tiflonexos, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, diseñó una herramienta que les permite a los ciegos votar de forma autónoma.

Se trata de una plantilla en papel, del mismo tamaño de la boleta en la que se debe marcar el voto, que tiene un agujero por cada casilla de votación y la información en sistema braille, de manera que podamos elegir y marcar la casilla de forma autónoma y secreta.

Para que esto llegue a a la mayor cantidad de personas y espacios de votación, la asociación necesita reunir 3.000.000 de pesos para poder producir al menos 1.000 plantillas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y 500 para la Ciudad de Buenos Aires.

«Logramos la autorización del Juez Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires para que las personas ciegas puedan utilizar las plantillas y el compromiso para que como prueba piloto se distribuyan plantillas en todos los establecimientos de votación de la Ciudad de La Plata. Para llegar a tiempo y garantizar el voto autónomo y secreto, necesitamos que 3.000 personas aporten 1.000 pesos», aseguran desde Tiflonexos.

Así 1.500 establecimientos de votación contarán con plantillas que permitirán que 30.000 personas ciegas o con baja visión votemos sin barreras.