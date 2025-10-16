Yoel Hernández vuelve a Cosquín y sigue haciendo historia desde la Patagonia

El artista chubutense se prepara para su festival “Mi lugar” en Trelew y confirmó su regreso al escenario mayor del folclore en enero de 2026.



A días de una nueva edición de su propio festival, «Mi lugar», que tendrá lugar en Trelew este domingo 19 de octubre, el artista patagónico Yoel Hernández no para de dar buenas noticias.

El cantante chubutense subirá al escenario de Cosquín una vez más, en la Cuarta Luna el 27 de enero de 2026.

La grilla principal del escenario mayor del folclore se dio a conocer en las ultimas horas, y la presencia del referente local sorprende, así como otros números jóvenes como Cazzu y Milo J.

Yoel lleva adelante este domingo la segunda edición de su propio festival que esta vez coincide con el Día de la Madre, el predio de la Sociedad Rural del Valle del Chubut y será escenario de una jornada solidaria con shows, gastronomía y artistas locales.

Allí se presentarán Yhosva Montoya (con quien Yoel realizó un dúo en el FIT de Buenos Aires, así como en la primera edición del festival), Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, y Cara Fea, además de un espacio especial para jóvenes promesas de la música local.