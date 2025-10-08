28 de Julio autorizó la venta de terrenos municipales a los vecinos

La medida impulsada por el intendente Luka Jones marca un hecho histórico para la comunidad y da respuesta a una demanda habitacional postergada desde hace años.

El Concejo Deliberante de 28 de Julio aprobó por unanimidad la Ordenanza 20/2025, que autoriza la venta de terrenos municipales a vecinos de la localidad, una medida impulsada por el intendente Luka Jones que marca un hecho histórico para la comunidad y da respuesta a una demanda habitacional postergada desde hace años.

Según el parte de prensa del municipio, la decisión permitirá que más familias puedan acceder a un lote propio, construir su vivienda y proyectar su vida en el pueblo. La iniciativa fue el resultado de un trabajo técnico y político articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un marco de consenso y planificación territorial.

Desde el municipio se destacó que existe una necesidad creciente de dar solución al déficit habitacional local, situación que atraviesa a la comunidad desde hace años. En este contexto, la nueva normativa habilita la venta ordenada y transparente de lotes municipales, promoviendo la urbanización y el desarrollo de un sector estratégico del ejido.

Además, la medida actualiza y complementa la Ordenanza N° 3b/2010, que ya contemplaba la venta de tierras fiscales con destino familiar, productivo, turístico o agropecuario, pero no establecía un procedimiento específico.

La nueva norma fija los recaudos, pliegos y condiciones para la adjudicación pública, priorizando a los vecinos de 28 de Julio como destinatarios principales.

El intendente Jones subrayó que “tener un terreno propio es la base sobre la que una familia puede construir estabilidad, arraigo y comunidad. Este avance refleja una gestión que planifica, escucha y toma decisiones concretas para mejorar la vida de los vecinos de 28 de Julio”.

“El respaldo unánime de los concejales demuestra que cuando hay visión compartida y trabajo en conjunto, se pueden lograr transformaciones reales. Es un ejemplo de política entendida como herramienta de desarrollo”.

La implementación de esta ordenanza permitirá contar con un registro actualizado de lotes municipales, reforzando la custodia de tierras públicas, evitando ocupaciones ilegales y garantizando una planificación urbana sostenible para el crecimiento de la localidad.

“Esto es gestión con decisión y planificación: pensar en el presente, pero también en el futuro de cada familia de 28 de Julio”, concluyó Jones.