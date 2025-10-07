Desplazan al jefe policial de Sarmiento por irregularidades

Una auditoría interna reveló el retiro indebido de bienes de detenidos. El funcionario fue denunciado y pasado a disponibilidad.



La Unidad Regional de Comodoro Rivadavia informó que, a partir de una auditoría interna, se detectaron irregularidades en el manejo de bienes muebles que se encontraban en la Comisaría de Sarmiento y eran propiedad de personas detenidas en esa dependencia.

Según el comunicado oficial, el relevamiento interno permitió establecer que el entonces jefe de la comisaría habría retirado esos elementos de manera irregular.

Ante la gravedad de la situación y por disposición de la Jefatura de Policía del Chubut, se radicó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento. Posteriormente, se realizaron allanamientos en el marco de la investigación, durante los cuales se secuestraron elementos de interés para la causa, confirmaron desde la fuerza.

Frente a esta situación, la conducción policial resolvió iniciar las actuaciones administrativas, disponer el desplazamiento inmediato del funcionario y su pase a disponibilidad preventiva, al tiempo que se designó un nuevo jefe al frente de la comisaría.

Desde la Unidad Regional remarcaron que el agente investigado enfrenta procesos tanto en el ámbito judicial como administrativo, y que “una vez más la institución demuestra que ante irregularidades denunciadas, la propia fuerza actúa con firmeza y se auto depura”.