6 consejos para aprovechar al máximo las funciones de Google Maps

Cuenta con herramientas ideales para cuando salís a la ruta o visitás lugares desconocidos.



Semana Santa 2024 será especial. El calendario marca que por el feriado del 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y su puente del día anterior, tendremos un fin de semana extra large, desde el Jueves Santo hasta el martes de la semana siguiente.

Con 6 días de descanso, mucha gente aprovechará para salir de minivacaciones. Y es ahí donde aparece Google Maps y se convierte en una herramienta indispensable para salir a la ruta. La app te permite planificar caminos, encontrar lugares de interés y evitar atascos, entre otras muchas funciones.

Pero a pesar de su alta adopción y uso, pocos conocen todas las opciones de la aplicación y cómo podría ayudar a optimizar al máximo tus vacaciones.

6 consejos para exprimir Google Maps en Semana Santa

Descargá los mapas de los lugares a los que vas a ir. Esto es vital, no solo porque ahorrás datos, sino porque podrás ver los mapas en caso de falta de señal o donde no hay internet. Para hacerlo, pulsá tu foto de perfil en la app (arriba a la derecha) y en el menú seleccioná Mapas sin conexión.

Usá comandos de voz. Mientras manejás está prohibido y es peligroso consultar el celular. Por eso, Google Maps permite recibir indicaciones, como por ejemplo que te muestre el camino a una dirección, de manera oral. Para activar el modo simplemente presioná en el ícono del micrófono dentro de la app.

Creá listas de tus sitios favoritos. Ideal para organizar los lugares que tenés pensado visitar en las vacaciones. Se pueden ordenar por categorías (restaurantes, museos, etc.) para acceder a ellos fácilmente. En la pestaña Guardados (en la parte de abajo de la app), buscá la opción de Nueva lista para armar un listado propio.

Establece lugares predeterminados: esto te va a servir para encontrar rápido tu lugar de residencia en las vacaciones y buscar direcciones a partir de ahí. Esto es ideal si el sitio que visitas es nuevo para vos, o hace mucho que no lo frecuentás. En Tus sitios, seleccioná Etiquetados, e ingresá la dirección del hotel o casa donde te vas a alojar.

Comprobá el estado del tránsito en tiempo real: especialmente en ciudades, pero ideal para rutas y autopistas, esta función te servirá para evitar atascos. Para activarlo, pulsá en el icono de capas (tres capas superpuestas) y selecciona Tráfico. Verás el estado de las calles y avenidas en diferentes colores: verde (tránsito liviano), amarillo (medio), naranja y rojo (congestionamientos).

Explorá las opciones de transporte público: si vas a una ciudad desconocida, con esta opción podrás conocer cómo moverte en colectivo, subte o tranvía.