Promo Mundial: Motorola ofrece hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés

Es hasta el 13 de abril. Además, envío gratis y accesorios incluidos en una selección de dispositivos.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Motorola busca que los usuarios vivan cada partido con una experiencia inigualable. Por eso, lanza una nueva edición de Promo Mundial, una oportunidad ideal para que los fanáticos encuentren el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades y lleven su experiencia mundialista al siguiente nivel.

motorola razr 60 ultra: ultra potencia para cada partido

El motorola razr 60 ultra es el plegable más potente del mercado gracias a la plataforma Snapdragon 8 Elite de 3 nm. A su potencia se suma una construcción robusta, con bisagra reforzada en titanio y certificación IP48 contra polvo y agua.

Integra una pantalla interna pOLED de 7” con certificación Pantone y una pantalla externa de 4” protegida con Gorilla Glass-Ceramic, diseñada para ofrecer mayor resistencia a caídas. Su batería de 4700 mAh con carga TurboPower de 68W permite un uso intensivo sin interrupciones.

En fotografía, incorpora un sistema triple de 50 MP con lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, junto con una cámara frontal de 50 MP. La integración de moto ai optimiza automáticamente cada toma.

El motorola razr 60 ultra está disponible en los colores exclusivos Pantone con acabados premium: PANTONE Scarab® y PANTONE Mountain Trail®.

Precio: desde $1.999.999 (antes $2.399.999), hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis.

motorola razr 60: resistencia plegable

El motorola razr 60 combina rendimiento y durabilidad con el procesador MediaTek Dimensity 7400X, optimizado para tareas con inteligencia artificial, y una batería de 4500 mAh.

Cuenta con pantalla interna pOLED HDR10+ de 6,9″ y pantalla externa de 3,6″, pensada para acceder rápidamente a aplicaciones. Su diseño refuerza la resistencia con bisagra de titanio, filtros de cepillos y certificación IP48.

El sistema de cámaras incluye sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 13 MP y cámara frontal de 32 MP.

Precio: desde $1.099.999 (antes $1.399.999), hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis.

motorola edge 60 pro: capturá con el mejor detalle

El motorola edge 60 pro destaca por su diseño con pantalla quad-curved y acabados premium, combinando estética y resistencia gracias a certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y protección Corning Gorilla Glass 7i.

Integra el procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, optimizado para IA, gaming y contenido multimedia, acompañado por una batería de 6000 mAh con carga TurboPower™ de 90W.

En el apartado fotográfico, ofrece sensores de hasta 50 MP, teleobjetivo con zoom óptico 3x, Super Zoom 50x y cámara frontal de 50 MP.

Precio: desde $1.099.999 (antes $1.299.999), hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g56 5G: desempeño rápido y fluido

El moto g56 5G está orientado a quienes buscan rendimiento y conectividad en el día a día. Incorpora pantalla Full HD+ de 6,7″ con sonido Dolby Atmos, junto a un procesador Dimensity 7060 que garantiza fluidez en multitarea y gaming.

Su batería de 5200 mAh con carga rápida TurboPower™ y sus certificaciones MIL-STD-810H, IP68 e IP69 refuerzan su perfil de durabilidad. Además, suma una cámara principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP.

Precio: desde $449.999 (antes $599.999), hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g15: pantalla brillante

El moto g15 se posiciona como una alternativa accesible para el consumo de contenidos, gracias a su pantalla Full HD+ de 6,7” con brillo de hasta 1.000 nits, ideal para uso en exteriores.

Incluye batería de 5200 mAh, procesador octa core y RAM Boost de hasta 12 GB, funcionando con Android 15. Su sistema de cámaras de 50 MP con inteligencia artificial incorpora funciones como Night Vision y lente ultra gran angular.

Precio: desde $259.999 (antes $299.999), con opciones en 6 cuotas sin interés y envío gratis.

Además, se suman a esta promo mundial los siguientes dispositivos:

motorola edge 60 – Precio: desde $799.999 (antes $999.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país

motorola edge 60 fusion – Precio: desde $699.999 (antes $799.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país

moto g86 5G – Precio: desde $599.999 (antes $699.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g05 128 GB – Precio: desde $249.999 (antes $259.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto g05 64 GB – Precio: desde $209.999 (antes $229.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto e15 (64 GB) – Precio: desde $189.999 (antes $199.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.