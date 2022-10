6 de cada 10 argentinos le oculta sus finanzas a su pareja

Los datos surgen de una encuesta realizada a 8.770 personas.

Buenos Aires, octubre 2022.- De acuerdo al último informe desarrollado por Gleeden -aplicación líder de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres-, 6 de cada 10 personas en Argentina le oculta parte de sus finanzas a su pareja.

De acuerdo a esta encuesta, realizada entre 8.770 usuarios de la aplicación, los motivos por los que las personas ocultan sus finanzas son diversos: La mayoría (40%) es porque desean gastarse ese dinero en ellos mismos sin dar explicaciones. Sin embargo, una minoría (13%) afirma que es para poder gastarlo en una aventura. El 71% de quienes ocultan finanzas, admiten pagar esos gastos ad hoc en efectivo, con el fin de pasarlos desapercibidos.

Las finanzas ocultas son diversas: Por un lado, el 20% de los encuestados afirma no compartir los aumentos de sueldo o comisiones adicionales. Y yendo aún más lejos, el 29% confiesa tener una tarjeta de crédito o débito de la cual su pareja no está al tanto. Esto resulta contradictorio en un contexto en el que un 86% dice no tener dificultades para hablar con su pareja sobre temas económicos.

“En cada país que hemos aplicado la encuesta vemos que hay una manera diferente de abordar el tema de finanzas en pareja. En Argentina, pareciera ser un tema del que poco se habla y aunque la mayoría menciona que no tiene inconveniente para hablar de dinero, en la práctica vemos que muy pocos tienen acuerdos y una gran parte oculta sus finanzas, lo que te habla de una infidelidad financiera latente” explica Silvia Rubies, directora de comunicación de Gleeden Latam.

Más allá de estos datos, el 87% de los encuestados afirma no haber finalizado una relación sentimental exclusivamente por problemas financieros y que, pese al secretismo en determinados aspectos, la mayoría (85%) respeta los ahorros realizados en conjunto.