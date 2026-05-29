El ISSyS realizó en Trelew un nuevo taller gratuito de alfabetización digital para afiliados y jubilados

Los asistentes recibieron asesoramiento sobre trámites en línea, consulta de recibos, receta electrónica, uso de la App Afiliados ISSyS .
El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) llevó adelante en Trelew una nueva jornada del taller presencial y gratuito de Alfabetización Digital, una propuesta destinada a acompañar a jubilados y afiliados en el uso de herramientas digitales para la realización de trámites y consultas desde el celular.
La actividad se desarrolló en la sede del Rotary Club de Trelew con una importante participación de adultos mayores y afiliados interesados en incorporar conocimientos vinculados a la autogestión digital.
Durante el encuentro, los asistentes recibieron asesoramiento sobre trámites en línea, consulta de recibos, receta electrónica, uso de la App Afiliados ISSyS y otras herramientas digitales impulsadas por el organismo provincial.
También participó el equipo de la Subsecretaría de Innovación de la Provincia, que brindó información y asesoramiento acerca del funcionamiento de DINO, el chatbot desarrollado por el Gobierno del Chubut para facilitar el acceso de los ciudadanos a información y servicios digitales.
Desde el ISSyS se destacó el acompañamiento de las instituciones locales que colaboraron con la convocatoria y organización de la actividad, entre ellas la presidenta de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Independientes Municipales y Provinciales del Chubut, Gilda Restuccia, y la comisión del Rotary Club Trelew, encabezada por su presidente Jorge Reinoso.
La propuesta forma parte de las acciones de capacitación y modernización que impulsa el organismo provincial para acercar herramientas digitales a sus afiliados y promover una mayor inclusión tecnológica en toda la provincia.
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