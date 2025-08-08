8 de agosto: Una fecha marcada por hitos políticos, luchas sociales y triunfos deportivos en Argentina

Decisiones políticas trascendentes, movilizaciones sociales masivas y momentos inolvidables en el deporte.



El 8 de agosto no es una fecha más en el calendario argentino. En distintos años, este día fue testigo de hechos que dejaron huella en la vida política, social, cultural y deportiva del país. A continuación, un repaso por los acontecimientos más destacados ocurridos un día como hoy en la Argentina:

Hecho político: rechazo al proyecto de legalización del aborto (2018)

Uno de los eventos más recordados del 8 de agosto en los últimos años fue el rechazo en el Senado argentino al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2018.

Tras una histórica vigilia frente al Congreso, el proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue rechazado con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, en una sesión que se extendió por más de 15 horas.

La jornada fue clave para el movimiento feminista argentino, que había protagonizado masivas movilizaciones bajo el lema del pañuelo verde. Aunque el proyecto no prosperó ese año, la presión social marcaría un antes y un después: dos años más tarde, en diciembre de 2020, la ley fue finalmente aprobada.

Hecho social: movilización del “pañuelo verde” y contramarchas (2018)

Ese mismo 8 de agosto de 2018 se produjo una de las manifestaciones más multitudinarias en la historia reciente del país. Miles de personas —en su mayoría mujeres y disidencias— acamparon en las calles durante toda la noche frente al Congreso, reclamando la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

En paralelo, sectores “provida” realizaron una contramarcha con pañuelos celestes, consolidando una fuerte polarización social en torno a derechos reproductivos.

Hecho deportivo: cumpleaños de Osvaldo Ardiles (1952)

El 8 de agosto de 1952 nació Osvaldo «Ossie» Ardiles, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Argentina. Campeón del mundo en 1978 con la Selección Nacional, Ardiles fue además un pionero del fútbol argentino en Europa, brillando en el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Su legado trascendió lo deportivo: fue uno de los primeros argentinos en convertirse en figura global y también incursionó como entrenador, incluyendo un paso por Racing Club.

Conmemoración: Día Internacional del Gato (una de sus fechas)

Aunque existen tres fechas para celebrar el Día del Gato en el mundo, el 8 de agosto es uno de los más reconocidos, impulsado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) desde 2002. En Argentina, muchos lo celebran en redes sociales y medios, destacando el amor por los felinos domésticos.

La fecha se popularizó en el país por la fuerte presencia del “gatismo” en redes, convirtiéndose en tendencia año tras año.