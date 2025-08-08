A 77 años del nacimiento de Zanella, un ícono de la movilidad argentina

Fundada el 8 de agosto de 1948 en Caseros, la empresa Zanella marcó una época con sus motos y ciclomotores.

El 8 de agosto de 1948, en la localidad bonaerense de Caseros, nacía Zanella Hnos. S.A., una empresa familiar que con el tiempo se convertiría en un verdadero ícono de la movilidad popular en Argentina. En plena etapa de impulso industrial, Zanella supo interpretar una necesidad social y económica: ofrecer vehículos accesibles, prácticos y duraderos.

Orígenes industriales

La empresa fue fundada por José Zanella, un inmigrante italiano con experiencia en metalurgia, junto a sus hermanos. Comenzaron fabricando productos metalúrgicos, pero pronto encontraron su rumbo en el sector de los ciclomotores y motocicletas. Inspirados en modelos europeos, crearon versiones adaptadas a las condiciones locales.

En los años ’60 y ’70, Zanella se convirtió en sinónimo de motocicleta en Argentina, con modelos emblemáticos como la Zanella Sapucai, la 50 Super Sport y la ZB, que aún hoy sigue circulando en las calles del país.

Un símbolo de la movilidad popular

Durante décadas, sus productos fueron elegidos por trabajadores, estudiantes y familias de clase media y baja, que encontraban en las motos de Zanella una solución económica y confiable para movilizarse.

El alcance de la marca fue tal que llegó a fabricar motocarros, cuatriciclos, scooters y hasta pequeños utilitarios, adaptando su oferta a las cambiantes demandas del mercado.

Reconocimiento internacional y auge productivo

En su mejor momento, Zanella fue una de las pocas empresas argentinas con licencia para fabricar bajo marca propia y también bajo licencia internacional. Exportó a países vecinos y produjo localmente con altos niveles de integración nacional, algo poco común en el sector.

Además, generó empleo directo e indirecto en distintas provincias del país, con fábricas en Caseros, San Luis, Mar del Plata y Cruz del Eje (Córdoba).

Crisis y transformación

Como muchas empresas nacionales, Zanella sufrió los efectos de las sucesivas crisis económicas argentinas, las políticas de apertura indiscriminada a productos importados y la caída del mercado interno. En los últimos años, enfrentó conflictos gremiales, cierre de plantas y fuertes caídas en ventas.

A pesar de ello, la marca sigue viva, reestructurada, con producción más acotada y enfocada en modelos urbanos. También apostó por la movilidad eléctrica, con algunos lanzamientos en el sector de e-scooters y bicicletas eléctricas.

Legado

A 77 años de su fundación, Zanella representa una parte indeleble del patrimonio industrial argentino. Su historia es testimonio del talento emprendedor, de la adaptación frente a las adversidades, y de cómo una marca puede trascender generaciones y clases sociales.

Mientras el país sigue debatiendo su modelo productivo, Zanella es un ejemplo de lo que fue posible construir —y aún puede rescatarse— en la industria nacional.