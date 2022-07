Alberto Fernández: “No me van a torcer el brazo”

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de que «la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados», dijo que necesita de todos los sectores «movilizados» y aseguró que no le van a «torcer el brazo» en el marco de su gestión de Gobierno.

«Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes», le dijo el Presidente a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, donde se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología.

El presidente Alberto Fernández firmó este mediodía, junto a gobernadores de 16 provincias, las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi 9.900 millones de pesos.

El programa «Construir Ciencia» tiene como objetivo «fortalecer la investigación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación», con una perspectiva federal para «incrementar las capacidades de las provincias y así reducir las asimetrías existentes entre regiones», informaron desde la cartera que encabeza Filmus.

En ese marco, el Gobierno nacional destinará $7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos en 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales, situadas en las 24 jurisdicciones.