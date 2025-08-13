Avanza en Dolavon la construcción de 41 viviendas

El Gobernador Torres acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, recorrieron la obra, cuya reactivación implica una inversión provincial superior a 300 millones de pesos.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una recorrida por distintas localidades del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) y en ese marco supervisó el avance de un complejo de 41 viviendas que se construye en Dolavon con recursos del Gobierno de la Provincia. Se trata de una obra que había quedado paralizada y que ahora está siendo reactivada a partir de un convenio suscripto recientemente entre el Ejecutivo y el municipio valletano para “llegar no solo con soluciones habitacionales a nuestra gente sino también generar más fuentes de trabajo en el orden local”, destacó.

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada y funcionarios del Ejecutivo; el mandatario visitó las obras retomadas por la actual gestión de Gobierno mediante una inversión superior a los 300 millones de pesos.

En ese contexto, Torres aseguró que “hoy tenemos un Gobierno Provincial que apuesta al desarrollo, al arraigo y a la generación de empleo de los chubutenses”, e indicó que en virtud del esquema de ordenamiento fiscal y calidad institucional llevado adelante por esta administración “la gente está volviendo a confiar en un Estado presente y que da respuestas”.

Respuestas

La finalización del complejo fue anunciada recientemente por el propio mandatario en una visita anterior a la localidad valletana. En aquella oportunidad, el titular del Ejecutivo chubutense manifestó que “detrás de la obra pública hay trabajo, y detrás de ese trabajo hay más consumo, dinamizando la economía”, y aseguró que “en un momento difícil de la economía nacional, vamos a seguir trabajando con responsabilidad fiscal, eficiencia y con el convencimiento de que a la ciudadanía hay que darle respuestas”.

Solución habitacional

El complejo de viviendas reactivado en Dolavon está siendo ejecutado por la empresa Sudelco S.A. mediante un monto de inversión total de 332.651.738,30 pesos y un plazo de construcción de 240 días corridos.

Se trata de 41 casas en planta baja, de dos dormitorios y 69.06 metros cuadrados de superficie. El proyecto contempla toda la instalación cloacal, de gas y eléctrica; así como veredas municipales, canteros y forestación con riego por goteo y cesto para residuos.