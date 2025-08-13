Lotería del Chubut capacitó en juego responsable a agencieros de la cordillera

Fue durante un encuentro realizado en Esquel enmarcado en el plan de modernización y transparencia que impulsa el IAS con el apoyo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

El Gobierno Provincial, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS)- Lotería del Chubut llevó adelante en la ciudad de Esquel una capacitación en juego responsable destinada a agencieros de distintas localidades de la región cordillerana.

Encabezando la actividad estuvo el presidente del Instituto, Ramiro Ibarra, acompañado por el delegado regional del organismo, Matías Peláez; la gerenta de Asuntos Legales, Analía Nahuelpang, y el equipo capacitador.

Juego responsable

El funcionario provincial destacó que por primera vez el IAS reúne a agencieros de la cordillera para abordar una temática de sumo interés: el juego responsable, entendido éste como el conjunto de principios, actitudes y prácticas que buscan que la actividad se realice de manera segura, consciente y responsable.

En declaraciones a la prensa, el titular de Lotería del Chubut señaló que la propuesta surgió desde la propia Delegación Regional con oficinas en Esquel y del área de Asesoría Legal, ponderando a su vez la gran concurrencia.

“Hablamos del juego responsable no solo del casino en línea ilegal y el acceso de menores a estas plataformas sino también sobre el rol de los agencieros que tienen mucha información valiosa que nos sirve para adaptar los programas”, remarcó.

Precisó que entre las aristas analizadas durante el encuentro bajo la temática del juego responsable aparecieron, entre ellas, evitar el acceso de los menores de 18 años, promover información sobre los sitios legales y brindar asistencia ante conductas de riesgo.

El funcionario chubutense reveló que durante la jornada se repasaron temas de interés, tales como los bingos que no están autorizados. «Lotería tiene los denominados bingos menores habilitados para instituciones con personería jurídica”, dijo.

Ibarra adelantó además que esta misma capacitación también se llevará a cabo en otras zonas de la provincia y resaltó que responde al plan de modernización y transparencia que impulsa el Instituto con el apoyo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Por último, y una vez finalizado el encuentro en Esquel, puso en valor el trabajo de los agencieros a lo largo y ancho del territorio. “Son una pieza fundamental para nosotros”, aseguró y ponderó que son un vehículo directo con los apostadores.

