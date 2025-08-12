Crisis salarial golpea a municipios de Rawson y Trelew

Rawson paga sueldos por partes, mientras en Trelew crecen los reclamos y se anuncian ollas populares y acampe.

La crisis económica afecta con dureza a varios municipios de Chubut durante este año, reflejándose en demoras y pagos escalonados de los salarios municipales. En Rawson, la gestión de Damián Biss continúa abonando los haberes de forma parcial. El último viernes se depositaron los sueldos hasta la categoría 10, disponibles desde el sábado, y con un aporte del Banco del Chubut por 650 millones de pesos se espera concluir esta semana con los pagos hasta la categoría 18.

En paralelo, en Trelew, bajo la gestión del intendente Gerardo Merino, los trabajadores municipales realizaron un fuerte reclamo salarial frente al Palacio Municipal. Desde los gremios advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, se convocarán ollas populares y un acampe frente al edificio comunal.

Otros municipios también atraviesan situaciones críticas.

En Corcovado, el intendente Ariel Molina advirtió sobre la grave crisis financiera de su localidad, debido a la alta dependencia de regalías petroleras y coparticipación, que han disminuido, afectando la capacidad de pagar sueldos y mantener servicios esenciales. Además, municipios como Cholila, Gualjaina y Paso de Indios enfrentan dificultades similares para abonar los salarios.

Estas situaciones ponen en evidencia las dificultades financieras de los municipios, que dependen de aportes externos para cubrir gastos básicos y salarios.